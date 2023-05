Joven despierta de coma tras caer de un edificio y acusa a su novio de empujarla

Una mujer cayó desde el tercer piso de un edificio de la ciudad de La Plata, Argentina, y terminó en un coma inducido durante un mes. Tras despertar, acusó a su pareja de haberla empujado.

Una cámara de seguridad de la zona captó a dos hombres que estaban caminando por una calle. Los hombres perciben que algo está cayendo y de un momento a otro se ve el cuerpo de una persona que se estrella contra el pavimento.

La mujer, que fue identificada como Sofía, de 21 años de edad, sobrevivió a la caída y fue trasladada a un hospital, donde los médicos le indujeron el coma.

De acuerdo con información recogida por el noticiero local TN, el novio de la joven, quien tiene 23 años, decía repetidamente que él no la había empujado desde una ventana, que ella se lanzó, y se subió en un taxi para buscar una ambulancia y llevar a la chica a un hospital. Sin embargo, fueron vecinos del sector, quienes consiguieron la ambulancia.

Fue mi novio. Me golpeó, me tomó del cuello, abrió la ventana y me tiró por la ventana. Yo alcancé a agarrarme de unos cables, pero caí", aseveró Sofía apenas se despertó del coma.