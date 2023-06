Joven de 19 años asegura estar embarazada de un "espíritu maligno"

COLOMBIA.- Una joven colombiana de 19 años asegura que nunca ha tenido relaciones sexuales y afirma estar embarazada de un "espíritu maligno".

Este insólito relató fue publicado por el medio local TV Malambo, donde la joven contó su experiencia, ella indicó que comenzó a sentir presencias sobrenaturales en su habitación y cuando se despertó se dio cuenta de que estaba embarazada.

La joven fue a un médico para confirmar que sus síntomas eran causados por un embarazo.

Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada", declaró la mujer.