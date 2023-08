Joven autista internada en hospital psiquiátrico gritó por ayuda y suplicó por salir poco antes de ser encontrada muerta en el baño de las instalaciones en Inglaterra

INGLATERRA.- Una madre desconsolada contó en una investigación cómo su hija "gritó pidiendo ayuda" antes de morir mientras recibía tratamiento en un hospital psiquiátrico.

Lindsey Bridges dijo que a su hija Lauren, de 20 años, “el sistema le falló masivamente”; le "rogó" que la "sacara" de Cheadle Royal la noche en que la encontraron inconsciente en el baño de la residencia.

Asimismo, la madre le dijo al Tribunal Forense de South Manchester que la familia se había "preocupado" luego de una propuesta de que Lauren debería ser reubicada de una "unidad de rehabilitación cerrada" en el Priory Hospital en Dorking a una unidad de cuidados intensivos psiquiátricos (UCIP) en hospital de Cheadle.

Estábamos preocupados porque las UCIP son entornos ruidosos y caóticos y no son adecuados para personas autistas", dijo la madre. "Lauren me llamaba angustiada todas las noches y estaba tan estresada por la posibilidad de mudarse que se quedó muda".

Lindsey dijo que Lauren la llamó en un estado "histérico" después de enterarse del movimiento repentino.

Me desperté con una llamada telefónica de Lauren", agregó. “Estaba histérica y dijo que el transporte del hospital estaba en camino para recogerla. Le dieron sólo una hora para empacar y no tuvimos tiempo de visitarla nuevamente y no tuvimos la oportunidad de despedirnos”.