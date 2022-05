Johnny Depp y Amber Heard: ¿qué busca demostrar el actor en su caso por difamación contra su exesposa?

Getty Images

Sobre Johnny Depp recae el peso de la prueba.

La batalla legal que enfrenta a Amber Heard y Johnny Depp comenzó con una demanda por difamación presentada por el actor, quien alega que su esposa lo acusó falsamente de abuso doméstico.

En una columna de opinión, publicada en el periódico The Washington Post en 2018, la protagonista de Aquaman se refirió a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

El actor alega en el documento de su demanda que, con las expresiones, su exesposa lo implica como el responsable de dichos abusos, si bien no menciona su nombre explícitamente. Ahora busca probar en el tribunal que lo escrito por Heard nunca sucedió.

El juicio, que se celebra en el estado de Virginia y cuya fase de testimonios podría culminar el próximo 27 de mayo, es un proceso civil, no penal, y el demandante es el responsable de sustentar sus reclamos con evidencia.

"Él presentó la acción y en el sistema legal de EE.UU. la persona que presenta la acción tiene el peso de la prueba. Él tiene que probar el caso, ella se está defendiendo", explica a BBC Mundo la profesora del Smith College, Carrie N. Baker, quien es experta en abuso doméstico.

Getty Images

La profesora agrega que los casos por difamación pueden ser complejos, por las protecciones que el país norteamericano extiende al derecho a la libertad de expresión y prensa.

Demandar por difamación es un recurso que utiliza un ciudadano para limpiar su reputación y proteger su dignidad luego de que alguien hizo expresiones falsas sobre su persona.

"Siempre hay un concepto que se persigue proteger con una norma jurídica. Aquí se busca proteger el derecho a la honra", afirma el abogado Frank Torres-Viada, quien tiene una práctica legal en el territorio estadounidense de Puerto Rico.

Entonces, ¿qué tiene que probar Depp para ganar la demanda que presentó?

Ser el implicado

El caso entre Johnny Depp y Amber Heard se ve ante un jurado en Virginia. Otros estados de EE.UU. no otorgan este derecho en casos civiles y el juicio es solo evaluado por un juez.

Tom Roberts, un abogado que atiende casos civiles en esta localidad, dijo en entrevista con BBC Mundo que el demandante debe probar al jurado que, en efecto, el demandado hizo unos señalamientos y que fueron sobre su persona.

Además, que fueron escuchados o leídos por terceras personas.

Los abogados de Depp afirman en el documento de la demanda que su cliente fue implicado por las expresiones de Heard porque, en mayo de 2016, ella lo acusó de violencia doméstica y solicitó una orden de alejamiento en su contra.

Ese mismo mes, ella le solicitó el divorcio a Depp y ambos llegaron a un acuerdo para separarse. Estos hechos fueron reseñados por medios nacionales e internacionales.

Getty Images

Pero en la columna de 2018, la actriz afirma: "Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz".

La demanda de Depp reclama que la "premisa central de la columna se basa en que Heard fue una víctima de violencia doméstica y que Depp perpetró esos abusos en su contra".

El abogado Roberts indica que Heard nunca ha desmentido en corte que en la columna se refiriera a su exmarido.

Falsedad

Roberts agrega que Depp debe probar que los señalamientos de Heard son falsos.

Durante el juicio, los abogados le han solicitado a la actriz que detalle los momentos en los que supuestamente fue abusada por Depp.

Heard ha indicado que, desde que comenzó su relación en 2012 con el protagonista de "Piratas del Caribe", fue víctima de abuso físico, emocional y sexual.

Entre otras cosas, ha dicho que Depp le lanzó un teléfono en medio de una discusión en 2016.

Getty Images

También relató cómo, supuestamente, el actor abusó de ella con una botella en 2015 cuando ambos se encontraban en Australia y mencionó que Depp la pateó en medio de un vuelo.

El actor ha negado estas acusaciones y dice que fue ella la persona violenta durante la relación.

"Él tiene que probar con evidencia que los incidentes que ella relata, en los que dice que fue sujeto de violencia doméstica, no fueron ciertos", comenta Roberts.

En 2018, un tribunal de Reino Unido falló a favor de Heard en una demanda por difamación presentada por Depp. En el pleito, un juez decidió que se podían probar 12 instancias de abuso realizadas por él contra la actriz.

Malicia

El abogado agrega que en EE.UU., en los casos por difamación en los que está involucrada una figura pública, se requiere probar que las expresiones falsas fueron hechas con "malicia".

"¿El acusado hizo la declaración sabiendo que era falsa? ¿Lo hizo de manera tan imprudente que equivale a un desprecio deliberado por la verdad? Es decir, ¿con un alto grado de conciencia de que la declaración probablemente era falsa?", plantea Roberts.

De acuerdo a Torres-Viada, el estándar de malicia es impuesto porque las personas famosas tienen un "mayor acceso" a los medios para desmentir imputaciones sobre su persona.

EPA

"Significa que no meramente debe probarse que hubo negligencia en la publicación o la expresión, sino que tiene que haber un grado de intención", dice Torres-Viada.

Esta norma legal fue establecida por la Corte Suprema de EE.UU en el caso The New York Times vs, Sullivan de 1964, con la intención de proteger la libertad de expresión en el país.

La profesora Carrie N. Baker opina que Depp "difícilmente ganará el caso".

"Tenemos fuertes protecciones a la libertad de expresión [recogidas en] la primera enmienda de la Constitución que amparan a Amber Heard para hablar en público sobre figuras como Johnny Depp", dice Baker.

Los abogados del actor afirman que las expresiones realizadas en 2016 por Heard fueron con malicia. También que la columna de 2018 tenía la intención de promocionar su rol en Aquaman, filme que estrenaba en EE.UU. tres días después de la publicación.

Daños

Una vez emita su veredicto, indica Roberts, el jurado también determinará la retribución que recibirá la parte demandante, si es que gana el caso.

Depp intenta probar que las expresiones de Heard le causaron daños económicos y por esta razón pide que se le concedan US$50 millones.

"La reputación y carrera de Depp fue devastada después de las primeras acusaciones de Heard en 2016", sostiene el reclamo del actor.

Getty Images

La demanda continúa diciendo que el intérprete perdió papeles en películas luego de que Heard publicó la columna de opinión en 2018, como su regreso a la franquicia "Piratas del Caribe", producida por Disney y que ha generado "miles de millones de dólares".

Durante las vistas, una agente de Depp comentó que el actor perdió US$22,5 millones después de la decisión de Disney de prescindir de él.

Heard, sin embargo, ha contrademandado a Depp por US$100 millones.

Ella pide que se le otorgue inmunidad frente a la denuncia de su exmarido. También lo acusa de difamación y de realizar una campaña en su contra.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.