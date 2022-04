Johnny Depp y Amber Heard | "Quieres mi sangre, tómala": los explosivos testimonios y conversaciones escuchados en el juicio que los enfrenta

Reuters

En las más de dos semanas que lleva desarrollándose el juicio por la demanda presentada por Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, se han escuchado testimonios y grabaciones que muestran lo volátil que fue la relación de ambos actores.

El juicio gira en torno a una demanda por US$50 millones que Depp presentó contra Heard por un artículo que ella escribió para el diario The Washington Post en el que narraba el presunto abuso doméstico que sufrió a manos de él.

Heard, por su parte, presentó en los tribunales una contrademanda de US$100 millones contra su exmarido.

Depp se ha sentado ya en el estrado para dar su versión de los hechos y enfrentó un duro interrogatorio por parte de los abogados de Heard.

Estos han presentado grabaciones que demostrarían los abusos que sufrió su cliente y que los abogados del actor niegan.

Aquí te presentamos algunas de las afirmaciones más explosivas que se han escuchado durante el juicio, para cuyo fin aún faltan varias semanas.

"Sí, soy una víctima de abuso doméstico"

Esas son las palabras que usó Johnny Depp durante una emotiva conversación telefónica con Heard ocurrida, según su testimonio, entre mayo y julio de 2016.

En la conversación abordan la última gran pelea que tuvieron en Australia antes de su divorcio, cuando ella alega que él le arrojó un teléfono móvil que la golpeó en la cara.

En la conversación, él le recuerda que ella le arrojó un lata contra la nariz en un incidente que causó destrozos y vidrios rotos en la casa que arrendaban y en el cual Depp perdió parte de un dedo.

Getty Images Johnny Depp señala al tribunal donde se cortó el dedo.

En la grabación se escucha la voz desafiante de Heard: "Dile al mundo que tú, Johnny Depp, un hombre, eres víctima de abuso doméstico y verás cuánta gente te cree y se pone de tu lado".

Tras escucharse en el tribunal ese desafío de Heard, la abogada de Depp le preguntó a su cliente cuál fue su respuesta.

"Dije que sí, lo soy", declaró el actor.

"¿Le has tenido tanta furia a alguien que simplemente pierdes el juicio?"

El administrador de la casa que arrendaba la expareja durante la pelea en la que Depp perdió parte del dedo fue llamado a rendir testimonio.

Ben King dijo haber encontrado a Amber Heard "llorando histéricamente" cuando llegó a la casa.

Getty Images Ben King fue asistente de Depp y Heard cuando vivieron en Londres y Australia.

Describió en detalle los daños que encontró en las diferentes habitaciones. Muebles rotos, incluyendo una mesa de pingpong, un televisor y una lámpara. Vidrios rotos, envases, latas y charcos de líquido en el piso y sangre en varias partes, incluyendo las paredes.

Dijo que los daños materiales estaban estimados en unos US$50.000.

King le contó al tribunal que viajó de regreso a Los Ángeles con Amber Heard y que la actriz se había encerrado en el baño del avión durante unos 15 minutos antes del despegue y que le tuvieron que pedir que regresara a su asiento.

Durante el vuelo, King le preguntó a Heard cuál había sido la causa de la pelea en Australia.

Ella contestó: "¿Le has tenido tanta furia a alguien que simplemente pierdes el juicio?".

King la miró "incrédulo" y le dijo que "no".

"Una adolescente consentida"

Getty Images King afirmó que Amber Heard consumía hasta dos botellas de vino cada noche.

Ben King también había trabajado para la pareja cuando vivieron en Londres, mientras Depp filmaba la película "Mortdecai" en 2014.

Durante ese período también fue testigo de numerosas broncas. Refiriéndose a uno de los altercados, dijo que el comportamiento de Heard era como el de "una adolescente consentida".

También aseguró que era Heard a la que había visto consumiendo vino, en lugar de a Depp. "Una o dos botellas cada noche", dijo.

Su relato también coincidió con el de la defensa de Depp, que aseguró que ella perseguía al actor "de cuarto en cuarto, entrando o por lo menos golpeando la puerta".

"¡Quememos (a la bruja)"

En un intercambio de mensajes de texto en 2013 entre Depp y el también actor Paul Bettany, los dos hombres hablan de Heard como si fuera una "bruja".

Esta evidencia ya había surgido durante el juicio por la demanda que Depp interpuso hace unos años contra un tabloide británico -y que perdió-, pero esta vez los textos se proyectaron para el jurado.

Getty Images Depp y su amigo Paul Bettany.

Bettany propone hacerle a Heard la prueba de ahogamiento a la que se sometían a las mujeres sospechosas de ser brujas en la época medieval.

Depp contesta en el mensaje de texto siguiente que después de ahogarla deberían quemar su cuerpo.

Aunque el actor se mostró "avergonzado" del lenguaje que había utilizado en los mensajes de texto, señaló que "no pretendía que fueran realidad".

Dijo que lo había tomado directamente de una famosa rutina del grupo cómico británico Monty Python y que ese "sentido de humor inglés, seco, obtuso" le permitió conectar con Bettany.

El actor británico, quien ha trabajado con Depp en varios filmes, rendirá testimonio a favor de su amigo más adelante en el juicio.

PA Media Parte de los daños tras la pelea de Depp y Heard en Australia.

"Quieres mi sangre, tómala"

Uno de los intercambios más perturbadores se escuchó en la grabación de un encuentro de la pareja en San Francisco, después de que se hicieran públicas las acusaciones de violencia doméstica de Heard contra Depp.

Depp le dijo al tribunal que había aceptado reunirse con ella con la esperanza de que su exesposa se "retractara de las mentiras que se le habían dado al mundo", pero luego se dio cuenta de que lo habían citado bajo un "falso pretexto".

La acusó de haberle quitado todo (con su acusación de violencia doméstica). Explicó que había llevado una navaja que sacó, diciéndole a ella: "Me lo has quitado todo. Quieres mi sangre, tómala".

Aclaró que no era una amenaza hacia Heard, sino que se refería a "derramar su propia sangre" que, según el actor, era lo único que ella no tenía. "Estaba acabado, realmente había llegado a mi fin".

Heces en la cama

En su segundo día de testimonio, Johnny Depp aseguró que en abril de 2016 su exmujer había dejado "materia fecal humana" en su lado de la cama luego de una discusión entre ambos.

Dijo que en ese momento quería poner fin a su matrimonio y quería aprovechar que su mujer no estaba en casa para recoger sus pertenencias, pero su jefe de seguridad le dijo que no lo hiciera y le mostró una fotografía.

"Me mostró una fotografía en su teléfono de... era una fotografía de nuestra cama, y ​​en mi lado de la cama, había materia fecal humana".

"Entendí por qué no era un buen momento para ir allí. Mi respuesta inicial fue, quiero decir... Me reí. (...) Era tan extraño y grotesco que solo podía reír. Así que no fui allí ese día", declaró el actor.

El juicio continuará con el testimonio de Amber Heard y otras figuras públicas en los próximos días y semanas.

