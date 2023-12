Joe Biden reconoce a la esclavitud como causa de la Guerra Civil en EU y critica a republicana que lo omite en pregunta

NEW HAMPSHIRE, Estados Unidos.- Nikki Haley, candidata republicana a la presidencia, evitó mencionar la esclavitud cuando un votante en New Berlin, New Hampshire, le preguntó qué causó la Guerra Civil, lo que provocó críticas rápidas y generalizadas, incluso por parte del presidente Joe Biden, quien reconoció a la esclavitud como causa de la Guerra Civil en los Estados Unidos.

"¿Cuál fue la causa de la Guerra Civil de los Estados Unidos?" Un hombre le preguntó a la ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de la ONU en su evento en el ayuntamiento el miércoles por la noche.

La Sra. Haley hizo una pausa por un momento antes de bromear: "Bueno, no vengas con una pregunta fácil".

Creo que la causa de la Guerra Civil fue básicamente cómo iba a funcionar el gobierno, las libertades y lo que la gente podía y no podía hacer. ¿Cuál crees que fue la causa de la Guerra Civil? ella preguntó".

Republicana omite a la esclavitud como causa de la Guerra Civil en EU

El hombre, que posteriormente dijo a los periodistas que se llamaba Patrick, respondió que él no era el candidato a presidente.

"Quiero decir, creo que todo se reduce al papel del gobierno", dijo Haley.

Necesitamos tener capitalismo, necesitamos tener libertad económica. Necesitamos asegurarnos de hacer todo lo posible para que las personas tengan libertad de expresión, libertad de religión, libertad de hacer o ser lo que quieran sin que el gobierno se interponga en su camino”.

Biden planea reelegirse en 2024

"En el año 2023, me sorprende que se pueda responder a esa pregunta sin mencionar la palabra 'esclavitud'", dijo el votante.

¿Qué quieres que diga sobre la esclavitud? Siguiente pregunta”, dijo la señora Haley.

Joe Biden reconoce a la esclavitud como causa de la Guerra Civil

Las críticas a su respuesta no se hicieron esperar: el presidente Joe Biden simplemente tuiteó: “Se trataba de esclavitud”.

It was about slavery. https://t.co/q9bTDvtPne— Joe Biden (@JoeBiden) December 28, 2023

Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, dijo a CBS en un comunicado:

Esto no es difícil, condenar la esclavitud es la base para cualquiera que quiera ser presidente de los Estados Unidos, pero Nikki Haley y el resto del MAGA El Partido Republicano se está ahogando con sus palabras al intentar reescribir la historia”.

El periodista Aaron Rupar escribió en X, antes Twitter:

Esto es asombroso. Nikki Haley piensa '¿qué causó la Guerra Civil?' es un problema porque tiene miedo de hablar sobre la esclavitud y alienar a sus propios votantes”.

El representante Ro Kanna, demócrata de California, tuiteó :