Joe Biden invita a Zelenski a la Casa Blanca en medio de tensiones internas por el apoyo a Ucrania

WASHINGTON.- Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió una invitación a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para sostener una reunión en la Casa Blanca el próximo martes 12, destacando "el compromiso inquebrantable" de su Gobierno con Kiev.

En este encuentro, que tiene lugar en un momento en el que los fondos aprobados por Estados Unidos para Ucrania están por agotarse, el Gobierno de Biden expresará su intención de "apoyar al pueblo de Ucrania en su defensa de la brutal invasión de Rusia", resaltó.

El 6 de diciembre pasado, republicanos bloquearon la aprobación en el Senado de EU de un proyecto presupuestario de aproximadamente 105 mil millones de dólares, el cual incluía partidas destinadas a apoyar tanto a Ucrania como a Israel.

No obstante, la Casa Blanca alertó el pasado lunes de que a final de año el Gobierno estadounidense no tendrá dinero para apoyar a Ucrania y se quedará sin recursos para adquirir más armas y equipos para Kiev.

A menos de una semana de que el Congreso de Estados Unidos se vaya a las vacaciones de Navidad, la visita de Zelenski será clave, por tanto, para presionar al Congreso sobre la necesidad de actuar con celeridad.

Hasta la fecha, Estados unidos ha aportado 111 mil millones de dólares en financiación para apoyar a Ucrania.

El proyecto, que fue rechazado el pasado día 6 por los 49 senadores republicanos de la Cámara Alta, incluye más de 61 mil millones en ayuda militar para Kiev y unos 14 mil para Israel.

Según el líder de la bancada conservadora en el Senado, Mitch MacConell, su partido no apoyará ningún paquete presupuestario si a cambio no se imponen restricciones migratorias.

Como hemos dicho durante semanas, los proyectos legislativos que no incluyan cambios que refuercen la seguridad en nuestras fronteras, no serán aprobados en el Senado", dijo el senador el día de la votación.

Por su parte, los demócratas han insistido en que, para ellos, es vital seguir apoyando a Ucrania e Israel. En un discurso el mismo miércoles, Biden señaló incluso que está dispuesto a hacer concesiones en temas migratorios a cambio del desembolso.

Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta", indicó Biden en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.