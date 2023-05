Jefe humanitario de la ONU llega a Arabia Saudí para tratar el conflicto en Sudán

NACIONES UNIDAS.- Tras la crisis humanitaria en Sudán a causa de conflictos entre grupos armados, el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, viajó este domingo hasta la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, para analizar a profundidad la situación y continuar con el proceso de diálogo.

La primera mesa de debate empezó el pasado sábado entre los grupos en choque, el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), para buscar un alto a los ataques armados que han cobrado la vida de decenas de habitantes en la región desde hace tres semanas.

A pesar de no revelarse tantos detalles sobre el diálogo en la ciudad de Sudán, pues este es realizado a puerta cerrada, ambas partes afirmaron públicamente que el líder del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el comandante de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo alias "Hemedti", no se encontrarán cara a cara.

En la agenda de temas, las delegaciones discutirán "temas humanitarios" en referencia a un posible armisticio que detenga los combates, que siguen produciéndose a pesar de que el pasado jueves las partes comenzaron una tregua de siete días.

El mecanismo integrado por la ONU, la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en África Oriental (IGAD) dio el sábado la bienvenida al proceso diálogo, auspiciado por Arabia Saudí y Estados Unidos, y dijo esperar que haya un "entendimientos que lleven a un alto el fuego amplio".

La situación humanitaria es la principal preocupación de organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que informó hoy de la huida de más de 64 mil personas, entre ellas 60 mil sudaneses, hacia Egipto para escapar de los enfrentamientos que asolan Sudán desde el pasado 15 de abril.

En un intento de ayudar a la población civil, Arabia Saudí anunció hoy "una variedad de ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares" y la organización de "una campaña popular a través de la plataforma "Sahem" en beneficio del pueblo sudanés", según la agencia de noticias oficial saudí, SPA.