Japón podría aprobar el uso de píldora abortiva tras visto bueno del Ministerio de Sanidad

JAPÓN.- Japón podría estar próximo a aprobar su primera píldora abortiva para uso legal en el país luego de que un panel del Ministerio de Sanidad le diera el visto bueno.

Se tiene previsto que este panel revise cerca de 12 mil comentarios que piden la aprobación de dicha píldora, que sería una alternativa al procedimiento quirúrgico que actualmente está disponible en Japón y es la única manera legal de practicar un aborto en este país.

Tal revisión se debe a la petición hecha por Linepharma, empresa británica de medicamentos, que en 2021 pidió la aprobación del medicamento para abortar Mefeego, fabricado por ellos, que incluye otros dos medicamentos, mifepristona y misoprostol, para distribuir en el país asiático.

¿Qué seguiría después si se aprueba la píldora?

En caso de que la decisión del panel sea aprobada por el Ministerio de Sanidad, se espera que sea implementada por el Gobierno, aunque de acuerdo con el Japan Times, aún no se han confirmado los tiempos.

No obstante, tal medida no está libre de controversia, además de que el medicamento no sería cubierto por la sanidad en Japón, motivo por el que activistas han mostrado su preocupación ante el costo que tendría la píldora.

A su vez, también se debate la política actual que obliga que antes de comenzar el proceso de aborto deberá tenerse el consentimiento del esposo en personas casadas, algo que ya ha confirmado el Ministerio de Sanidad será igual tanto con la operación como la píldora.

Con información de Europa Press.