James Webb | En vivo en BBC Mundo: ¿cómo interpretar las fascinantes imágenes captadas por el telescopio espacial?

NASA/ESA/CSA/STScI

¡Espectaculares! ¡Asombrosas! ¡Fascinantes!

Las primeras imágenes que ha presentado el telescopio espacial James Webb nos revela el universo como nunca antes lo habíamos visto.

Las fotos son impresionantes, pero ¿exactamente qué nos muestran?, ¿cómo interpretar todas esas texturas, brillos, formas y colores? Y sobre todo: ¿qué enigmas del cosmos nos pueden ayudar a resolver?

NASA

El James Webb está diseñado para observar hasta unos 13.500 millones de años en el pasado, con lo cual se podrán tener más pistas de cómo se formaron los sistemas estelares, o cómo luce el centro de nuestra galaxia.

También podría revelar secretos sobre las enigmáticas materia oscura y energía oscura, que componen el 85% del universo y de las que se sabe muy poco.

BBC

O como lo dijo el propio Bill Nelson, director de la NASA, durante la presentación de la primera imagen: "Seremos capaces de lograr respuestas de las que ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas".

Para hablar sobre estos temas, conversaremos con la astrónoma Dra. Amaya Moro-Martín, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que es el centro que lidera las operaciones y las misiones científicas del James Webb.

También estaremos con la astrofísica Dra. Javiera Rey, cofundadora de Star Tres, quien nos contará sobre los detalles en los que los astrónomos se fijan a la hora de analizar estas imágenes para aprender más sobre nuestro universo.

Los periodistas de BBC Mundo Laura García y Carlos Serrano conducirán el debate.

No te pierdas este evento que transmitiremos este miércoles 13 de julio en vivo en las cuentas de BBC Mundo en YouTube y Facebook a partir de las 9:30 am CDMX, Bogotá, Lima / 10:30 am Santiago, Miami / 11:30 am Buenos Aires / 15:30 Londres.

