Jair Bolsonaro será citado por escándalo de las joyas, dice ministro de Justicia brasileño

RIO DE JANEIRO.-El expresidente brasileño Jair Bolsonaro será llamado a declarar como parte de una investigación sobre acusaciones de que intentó ingresar ilegalmente al país joyas por valor de 3,2 millones de dólares, dijo el lunes el ministro de Justicia, Flavio Dino.

Tenemos pesquisas en curso, audiencias en curso y, en algún momento, el expresidente será citado", dijo Dino a periodistas tras un evento en Río de Janeiro.

No habría un plazo o una fecha establecida para que Bolsonaro fuera citado, dijo el ministro, y agregó que si el expresidente -que está en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos- no testifica, Brasil "puede o no" buscar cooperación legal internacional.

Las joyas de lujo regaladas al entonces presidente y a su esposa Michelle Bolsonaro por el Gobierno saudí fueron incautadas por funcionarios de aduanas en octubre de 2021 después de que fueran encontradas en la mochila de un ayudante del Gobierno.

Varios funcionarios del Gobierno de Bolsonaro intentaron sin éxito recuperar las joyas de la aduana, según medios locales. Pero Bolsonaro ha negado cualquier delito.

Según el ministro, la policía concluirá la investigación tanto si Bolsonaro acude a la audiencia como si no.