Jack Dorsey: la millonaria puja por el primer e histórico tuit del cofundador de Twitter

Reuters ¿Cuánto te gastarías en un tuit?

La subasta online por el primer tuit de la historia llegó a tener pujas de hasta US$2,5 millones este sábado.

Todo se debe al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, que decidió poner a subasta su primer tuit y su iniciativa se convirtió rápidamente en una puja millonaria.

"Just setting up my twttr", se lee en inglés en el post publicado en marzo de 2006 ( "Sencillamente configurando mi twttr", en español).

La publicación será vendida en forma de NFT (token criptográfico), un certificado digital exclusivo que establece quién posee una fotografía, un video u otra forma de contenido online.

No obstante, el comentario de Dorsey seguirá estando disponible para el público en Twitter incluso después de que acabe en manos de un nuevo propietario.