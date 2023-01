Jacinda Ardern renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA.-La primera ministra Jacinda Ardern dijo el jueves que dejará el cargo de líder de Nueva Zelanda y no participará en las elecciones generales de este año.

Conteniendo las lágrimas, Ardern comentó a los periodistas en Napier que el 7 de febrero será su último día en el cargo.

No me voy porque fue difícil. Si ese hubiera sido el caso, probablemente me habría ido dos meses después de comenzar el trabajo. Me voy porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad, la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo, y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple”, dijo.