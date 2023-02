Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpretará al artista en un nuevo filme biográfico

Getty Images La Toya Jackson, hermana de Michael, junto a su sobrino Jafaar Jackson en 2019.

El sobrino de Michael Jackson, de 26 años, ha confirmado que interpretará al cantante en una nueva película biográfica para la pantalla grande.

La actuación de Jaafar Jackson en el filme, titulado simplemente "Michael", marcará su primer papel importante en el cine.

Al anunciar la noticia en las redes sociales, el joven actor dijo que se siente "honrado" por haber sido elegido.

Jaafar es el segundo hijo del compositor y miembro de Jackson 5 Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael.

"Michael" se convertirá en la última de una serie de biopics musicales en la pantalla grande, luego del lanzamiento de películas que han tratado las carreras de Whitney Houston, Elvis Presley, Queen y Elton John.

"Jaafar encarna a mi hijo"

La película se realiza con la cooperación de los herederos de Michael Jackson. No está claro si hará referencia o no a las acusaciones de abuso sexual infantil que se hicieron contra el cantante durante su vida y después de su muerte.

Jackson siempre mantuvo su inocencia y fue declarado no culpable de abuso de menores en 2005.

La madre de Michael Jackson, Katherine Jackson, dijo: "Jaafar encarna a mi hijo. Es tan maravilloso verlo continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes".

Antoine Fuqua, quien dirigió Training Day y Emancipation, la película reciente de Will Smith para Apple, dirigirá la biopic.

El Rey del Pop

Michael Jackson es uno de los cantantes más conocidos en la historia de la música, desde que saltó a la fama con la banda de su familia, los Jackson 5, hasta convertirse en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Sus sencillos en solitario más populares incluyen Billie Jean, Smooth Criminal, Beat It, Bad y Rock With You, mientras que Thriller sigue siendo el álbum más vendido de la historia.

Fuqua dijo que la película "explora el viaje del hombre que se convirtió en el Rey del Pop", mientras que el estudio de producción, Lionsgate, dijo que incluirá "sus actuaciones más icónicas que lo llevaron a convertirse en el mejor artista de todos los tiempos".

Uno de los productores del filme es Graham King, quien también produjo Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Queen ganadora del Oscar.

King dijo que el equipo detrás de la película buscó intensamente a un actor para interpretar a Jackson, antes de finalmente decidirse por Jaafar.

"Conocí a Jaafar hace más de dos años y me impresionó la forma en que personifica orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael", dijo King.

"Fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que él es la única persona que asumiría este papel".

El guion de "Michael" será escrito por John Logan, quien también escribió Gladiator, The Aviator y las películas de James Bond Skyfall y Spectre.

