Ivermectina ayudaría en coronavirus leve, revelan estudios en España

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente la ivermectina se ha sugerido como un medicamento para las personas que luchan contra el Covid-19; sin embargo aún carece de diversas pruebas que demuestran su eficacia.

En este marco es que los primeros resultados de un nuevo estudio clínico han brindado esperanza a las personas infectadas por el nuevo coronavirus, pues ha señalado que la administración de este antiparasitario reduciría la carga viral y la duración de la enfermedad en pacientes con covid moderado o leve.

El trabajo fue llevado a cabo por la Clínica Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global de Barcelona, contando a la cabeza de la investigación con Carlos Chaccour.

Los resultados del estudio piloto fueron publicados en la revista EClinicalMedicine, que forma parte de The Lancet.

En su trabajo especificaron que la ivermectina había inhibido la replicación del SARS-CoV-2, pero destacaron que el ensayo se llevó a cabo in vitro. Posteriormente se hizo un ensayo de una sola dósis del medicamento a 24 pacientes enfermos, en las 72 primeras horas tras presentas síntomas.



Los resultados no mosraron ninguna diferencia en el porcentaje de pacientes positivos por PCR al cabo de 7 días de postratamiento, aunque la carga viral mediana en el grupo tratado con el antiparasitario fue menor, pero no se alacanzó una idferencia estadísticamente significativa.

Chaccout destacó que aunque se trata de un estudio pequeño y todavía falta para establecer conclusiones, lo observado resulta esperanzador y justifica la realización de más estudios.