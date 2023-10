Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

ISRAEL.- Israel anunció el miércoles que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la primera apertura en un asedio de 10 días en el territorio.

Los palestinos se vieron afectados por una explosión masiva en un hospital de la Ciudad de Gaza que mató a cientos el día anterior y se volvieron cada vez más desesperados a medida que se agotaban los suministros de alimentos y agua.

La oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que la decisión fue aprobada después de una solicitud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en visita a Israel.

Afirmó que Israel "no obstaculizará" la entrega de alimentos, agua o medicamentos, siempre y cuando estén destinados a civiles en el sur de la Franja de Gaza y no vayan a los militantes de Hamás. La declaración no hizo mención del suministro de combustible tan necesario.

No obstante, no estaba claro cuándo comenzaría la entrega de la ayuda. En el cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto, camiones de ayuda han estado esperando durante días para entrar, pero la instalación tiene una capacidad limitada, y Egipto dice que ha sido dañada por ataques aéreos israelíes.



El anuncio de Israel se produjo cuando la indignación por la explosión en el Hospital al-Ahli de la noche del martes se extendió por todo el Medio Oriente, y justo cuando Biden comenzó su visita a Israel con la esperanza de evitar un conflicto más amplio en la región. La guerra comenzó cuando los militantes de Hamás asolaron comunidades en el sur de Israel el 7 de octubre.

Múltiples versiones sobre responsable por el ataque al Hospital

Hubo afirmaciones conflictivas sobre quién fue responsable de la explosión. Los funcionarios de Hamás en Gaza culparon rápidamente a un ataque aéreo israelí, diciendo que murieron casi 500 personas. Israel lo negó y publicó una gran cantidad de videos, grabaciones de audio y otra información que según ellos mostraba que la explosión se debió a un error de lanzamiento de cohete por parte de la Yihad Islámica, otro grupo militante que opera en Gaza. La Yihad Islámica desestimó esa afirmación.

The Associated Press no ha verificado de manera independiente ninguna de las afirmaciones o evidencia presentada por las partes.

A su llegada, Biden abrazó al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y expresó su preocupación por el sufrimiento de los civiles de Gaza. Luego dijo que la explosión en el hospital no parecía ser culpa de Israel.

"Según lo que he visto, parece que fue hecho por el otro equipo, no por usted", le dijo a Netanyahu en declaraciones frente a los medios.

Los ataques con cohetes palestinos contra Israel se reanudaron poco antes de la llegada de Biden, después de una tregua de 12 horas. Los ataques israelíes en Gaza continuaron el miércoles, incluidos los ataques a ciudades en el sur de Gaza que Israel había descrito como "zonas seguras" para civiles palestinos.

Después de la explosión en el hospital, Jordania canceló una reunión entre Biden, el rey Abdullah II de Jordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi. Biden estaba visitando solo Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, dijo que la guerra entre Israel y Hamas estaba "empujando a la región al borde del abismo".



El miércoles por la mañana, el ejército israelí realizó una reunión en la que presentó su argumento de por qué no fue responsable de la explosión en el Hospital al-Ahli.

El portavoz militar israelí, el almirante Daniel Hagari, dijo que no estaban disparando en la zona cuando ocurrió la explosión. Y, dijo, el radar israelí confirmó que un grupo de cohetes fue lanzado por el grupo militante palestino Yihad Islámica desde un cementerio cercano en el momento de la explosión, alrededor de las 6:59 p. m.

Un video independiente mostró que uno de los cohetes de la lluvia de cohetes caía del cielo, aseguró.

El cohete “mal lanzado” golpeó el estacionamiento afuera del hospital. Si hubiera sido un ataque aéreo, habría habido un cráter allí; en cambio, la explosión ardiente provino de la cabeza explosiva del cohete y su propelente sin usar, dijo el portavoz israelí.

Por su parte, el ejército israelí también publicó una grabación que, según ellos, fue entre dos militantes de Hamás discutiendo sobre la explosión, durante la cual los oradores dijeron que se creía que era un error de la Yihad Islámica.

Hagari dijo que la inteligencia de Israel sería compartida con funcionarios de Estados Unidos y Gran Bretaña. También cuestionó la cifra de muertos proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza, liderado por Hamás.

Desde que comenzó la guerra, aproximadamente 450 cohetes disparados por grupos militantes han caído en Israel, según el ejército israelí.

“Una masacre horrenda”

Hamás calificó la explosión en el hospital del martes como "una masacre horrenda", diciendo que fue causada por un ataque israelí.

La Yihad Islámica desestimó las afirmaciones de Israel, acusando a Israel de "esforzarse por evadir la responsabilidad por la brutal masacre que cometió".

El grupo señaló la orden de Israel de evacuar el al-Ahli y los informes de un ataque previo al hospital como prueba de que el hospital era un objetivo israelí. También dijo que la magnitud de la explosión, el ángulo de caída de la bomba y la extensión de la destrucción apuntaban a Israel.

El obispo anglicano de Jerusalén, Hosam Naoum, dijo que el hospital, dirigido por la Iglesia Episcopal, había recibido al menos tres órdenes militares israelíes para evacuar en los días previos a la explosión. Dijo que fue alcanzado por disparos israelíes el domingo, hiriendo a cuatro empleados. Israel había ordenado que se evacuaran los 22 hospitales del norte de Gaza la semana pasada.

Naoum se negó a culpar a una de las partes por la explosión. "Como personas de fe, no somos expertos militares", dijo.