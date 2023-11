Israel asegura que está llevando a cabo una operación contra Hamás en el interior del hospital Al Shifa, el más grande de Gaza que se encuentra en una situación crítica

AFP

El ejército israelí informó que está llevando a cabo una "operación precisa y selectiva contra Hamás" en el interior del hospital Al Shifa, el más grande de la franja de Gaza, que alberga a cientos de pacientes en una situación crítica y donde se refugian miles de personas.

En una declaración en las redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que la operación está "basada en información de inteligencia y una necesidad operativa".

Aseguraron que sus fuerzas "incluyen equipos médicos y hablantes de árabe, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible" y que la intención es que "no se cause ningún daño a los civiles que Hamás utiliza como escudos humanos".

Las FDI dijeron que recientemente habían informado a las autoridades de Gaza de que toda actividad militar dentro del hospital tenía que terminar, pero que no fue así.

Hamás negó haber utilizado el hospital para sus operaciones y pidió que un comité internacional lo inspeccionara.

La BBC no pudo verificar de inmediato la información proporcionada por las FDI.

Miles de civiles, incluidos pacientes y personal médico, se están refugiando en el hospital y sus alrededores.

Un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza dijo que Israel les informó que "atacaría el complejo hospitalario de Al Shifa en los próximos minutos", según informó la cadena de noticias Al Jazeera.

Ashraf al-Qidra aseguró que funcionarios de Gaza habían informado a la Cruz Roja sobre la advertencia.

La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que la situación en el hospital se está deteriorando rápidamente y, según algunas informaciones, hasta 200 cadáveres fueron enterrados en una fosa común.

La gente está muriendo después de que equipos hospitalarios vitales fallaran debido a cortes de energía, según dijo el director del centro.

Decenas de bebés prematuros y 45 pacientes renales que necesitan diálisis no pueden ser tratados adecuadamente debido a la falta de electricidad, según afirmó un portavoz de la OMS el lunes.

"Casi un cementerio"

Israel dice que los combatientes de Hamás operan en túneles debajo del hospital, pero Hamás niega esa afirmación.

El personal que está dentro del hospital afirma que es imposible salir sin correr el riesgo de sufrir lesiones o morir.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el lunes en X (antes Twitter) que "los constantes disparos y bombardeos en la zona han exacerbado las circunstancias ya críticas" en el hospital.

Múltiples informes desde el interior dicen que no hay comida ni combustible para hacer funcionar los generadores. La energía solar se está utilizando para alimentar algunos sistemas.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, dijo el lunes que "en los alrededores del hospital hay cadáveres que no pueden ser atendidos, ni siquiera enterrados o llevados a ningún tipo de morgue".

"El hospital ya no funciona como debería. Es casi un cementerio", aseguró.

