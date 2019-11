Irán señala que ex FBI no fue secuestrado, solo está perdido

DELHI, Iran.-Irán dijo el domingo que un caso abierto del Tribunal Revolucionario que involucró a un ex agente del FBI que desapareció allí en 2007 en una misión no autorizada de la CIA "era una persona desaparecida", no una señal de que el hombre estaba siendo procesado.

Los comentarios del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Mousavi, se presentan como un nuevo reconocimiento iraní del caso que involucra a Robert Levinson renovadas preguntas sobre su desaparición. Estados Unidos ofrece $ 25 millones para obtener información sobre lo que le sucedió a Levinson, quien desapareció de la isla Kish de Irán el 9 de marzo de 2007.

En declaraciones a periodistas, Mousavi dijo que Levinson "no tiene ningún caso judicial o penal en ningún tribunal de la República Islámica de Irán".

"Es normal que se abra un caso como se hace para cualquier persona desaparecida en cualquier parte de Irán", dijo Mousavi.

Sin embargo, Irán solo reconoció que su Tribunal Revolucionario tenía un caso abierto sobre Levinson en una presentación ante las Naciones Unidas. Associated Press obtuvo una copia de un informe de la ONU sobre el acuse de recibo el sábado.

La Corte Revolucionaria de Irán generalmente maneja casos de espionaje y otros relacionados con el contrabando, la blasfemia y los intentos de derrocar a su gobierno islámico. Los occidentales y los ciudadanos con doble nacionalidad iraní con vínculos con Occidente a menudo se encuentran juzgados y condenados en juicios a puerta cerrada en estos tribunales, solo más tarde para ser utilizados como moneda de cambio en las negociaciones.

Durante años, los funcionarios estadounidenses solo dirían que Levinson, un investigador meticuloso del FBI al que se le atribuye el arresto de mafiosos rusos e italianos, estaba trabajando para una empresa privada en su viaje.

En diciembre de 2013, la AP reveló que Levinson de hecho había estado en una misión para analistas de la CIA que no tenían autoridad para ejecutar operaciones de espionaje. La familia de Levinson recibió una anualidad de $ 2.5 millones de la CIA para detener una demanda que revela detalles de su trabajo, mientras que la agencia obligó a tres analistas veteranos y disciplinó a otros siete.

Desde su desaparición, las únicas fotos y videos de Levinson aparecieron en 2010 y 2011. Parecía demacrado y barbudo con el pelo largo, y vestía un traje naranja similar a los que usan los detenidos en la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo.

Irán durante años ha ofrecido declaraciones contradictorias sobre Levinson. Su familia ahora está demandando a Irán en la corte federal de Estados Unidos, alegando que el gobierno iraní lo secuestró.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no había sido informado de ningún cambio en esa posición. Sin embargo, el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del caso, dijo que Estados Unidos se había comunicado "a través de intermediarios" con Irán para ver si la declaración representaba un cambio en la postura de Irán. El funcionario dijo que aún no había habido una respuesta a la investigación.

El funcionario no dijo quiénes son los intermediarios, pero Suiza maneja los intereses estadounidenses en Irán. Las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado a los suizos como su principal interlocutor con las autoridades iraníes en los casos en que los estadounidenses desaparecieron o fueron detenidos en Irán.

Brian Hook, el enviado especial de Estados Unidos para Irán, ha planteado el caso de Levinson, así como el de otros estadounidenses, con funcionarios iraníes en el pasado. Robert O'Brien, antes de convertirse en el asesor de seguridad nacional de Trump, había convertido el caso de Levinson en una prioridad cuando se desempeñaba como representante especial para asuntos de rehenes.