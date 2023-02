Investigadores demuestran separación de Antártida y Sudamérica en huesos de pingüinos prehistóricos

BUENOS AIRES.- Por medio de un comunicado, el Consejo Nacional de Ivestigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina reveló el hallazgo de fósiles de pingüinos que datan más de 30 millones de años y podrían probar la separación de Sudamérica y la península Antártica.

El análisis geoquímico de los restos fosilizados demostraron que los pingüinos vivieron el proceso de la apertura de la Antártica y América del Sur, habitualmente denominada como el "Pasaje de Drake", por lo que sus fósiles podrían ayudar a los investigadores a esclarecer las razones del fenomeno que sucedió hace 35 millones de años.

El comunicado revela que los cambios geoquímicos generados por el movimiento de las placas tectónicas podrían verse reflejados en el fosfato que compone los huesos de las aves. De este modo, reunieron muestras recolectadas en sucesivas campañas del Instituto Antártico Argentino (IAA) en la Isla Marambio.

El Consejo detectó un incremento de actividad volcánica en los restos

La península Antártica tiene un registro fósil muy rico y continuo de pingüinos desde inicios del Cenozoico, hace aproximadamente 60 millones de años, hasta unos 34 millones de años, es decir casi la totalidad del período geológico conocido como Paleógeno”, afirmó Leandro Pérez, investigador del Conicet.

En lo más interno de los huesos los investigadores detectaron una presencia menor a la habitual del elemento químico europio (Eu), condición que se relaciona directamente con un incremento en la actividad volcánica posiblemente asociada a movimientos de placas tectónicas.

Debido a que las condiciones de vida de los pingüinos no han tenido mayores cambios, la "señal geoquímica" que observaron los investigadores en los huesos "les llegó desde el continente”, señaló Pérez, en tanto la muestra control, que es la del pingüino actual, no tiene esa señal, porque en el presente no hay actividad volcánica.

La presencia de bajas cantidades de Eu detectada aparece en los fósiles de finales del Eoceno, que abarca desde hace 38 hasta hace 34 millones de años, lo que indica que "en esa ventana de tiempo hay un tectonismo indicador de un movimiento grande de placas”, explicó Reguero.

Te puede interesar: Rodeadas de pingüinos e icebergs: la Navidad en la oficina de correos del fin del mundo