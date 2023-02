Incendios en Chile pudieran ser controlados hasta marzo

Santiago de Chile.-Por medio de la ministra portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, se ha hecho saber este viernes que la “extinción total” de los devastadores incendios que han estado sucediendo al centro sur de Chile desde hace una semana pudieran ser controlados hasta mediados de marzo.

Estos incendios ya han quemado cerca de 360,000 hectáreas.

“Los incendios pueden estar controlados, pero no extintos. (…) Lo importante ahora es disponer de todas las capacidades para lograr controlar los incendios, que no se sigan expandiendo, y luego viene el proceso de extinción para que no se reactiven”, expresó la portavoz del ejecutivo chileno ante los medios.