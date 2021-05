Identifican niño asesinado en Las Vegas; buscan hermanito y a su padre

LAS VEGAS - El cadáver del niño localizado en un sendero de caminantes, ya fue identificado por una mujer, confirmó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

La identidad del pequeño, quien resultó tener ocho años y no once como se creía, así como la de la mujer que lo identificó esta mañana, no fueron difundidas por las autoridades.

El niño hallado sin vida durante la mañana del viernes 28, cerca de Mountain Springs y la ruta estatal 160 alrededor.

Viajaba con su papá el niño

Durante la investigación, las autoridades se enteraron que el niño de 8 años fue visto por última vez el jueves saliendo de su casa a las 21:00 horas con su padre biológico, José Montes Herrera, de 37 años.

El papá fue después a recoger a otro hijo, Eden Montes, de 11 años. Desde entonces, nadie los ha vuelto a ver.

Alertan por localización de papá y otro hermano

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ha emitido una alerta para ubicar al padre y al niño de 11 años.

Viajaban a bordo de una camioneta GMC color blanco, del año 2015, con la matrícula LVUOOX con una calcomanía en el vidrio trasero que dice "Mr Express”.

Reportes dados a las autoridades indican que pudieran estar en camino a Sacramento o Fresno, en California, o al sur o centro de Utah.

El padre tiene conexiones con México, por lo que también pudiera pasar por Arizona.