Hunter Biden se declara no culpable en caso de armas y drogas

ESTADOS UNIDOS.- Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea declararse no culpable ante los tres cargos criminales que enfrenta por presuntamente haber mentido y afirmado que no se encontraba consumiendo drogas al momento de comprar una pistola.

El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, dio a conocer la intención de su cliente en un documento presentado hoy ante el juez Christopher Burke del tribunal federal de Delaware, donde se lleva a cabo el proceso legal.

Al mantenerse firme en su declaración de inocencia, existe la posibilidad de que el caso se someta a juicio, lo que implicaría que el proceso coincidiría con la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, en las que Joe Biden busca su reelección como presidente.

Específicamente, el abogado de Hunter Biden solicitó al juez que la audiencia para la lectura formal de los cargos se realizara por videoconferencia en lugar de en persona y, en ese documento, reveló que su cliente planea declararse no culpable.

El señor Biden se declarará no culpable, y no hay razón por la cual no pueda decir esas dos palabras durante una videoconferencia", escribió Lowell.