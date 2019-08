"Hoy los argentinos empezamos a construir otra historia": Alberto Fernández, tras ganarle a Macri

BUENOS AIRES, Argentina.-El peronista Alberto Fernández afirmó este domingo, tras conocerse que es el candidato a la Presidencia de Argentina más votado en las primarias, 15 puntos por delante del actual mandatario, Mauricio Macri, que hoy los argentinos empiezan "a construir otra historia".

No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá a crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencias que termine con este tiempo de mentiras y le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. En esa Argentina todos tienen lugar", dijo Fernández en un multitudinario acto en el búnker del Frente de Todos que lidera, en Buenos Aires.

Con el 88,17 % de las mesas escrutadas, el abogado, que lleva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como candidata a la Vicepresidencia, obtuvo el 47,34 % de apoyos, mientras que el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, con Miguel Ángel Pichetto como segundo y marcado por la crisis económica que desde hace un año sufre el país, logró el 32,25 %.



Estas primarias, para las que estaban llamados a votar 33,8 millones de ciudadanos, constituyen en la práctica un gran sondeo electoral, ya que ningún espacio político llevó más de una lista de candidatos a presidente y vicepresidente y solo las fórmulas que no superen el 1,5 % de votos quedarán fuera de las generales del 27 de octubre.

"Estábamos seguros de que Argentina necesitaba terminar con este tiempo y continuar otra historia. Hoy los argentinos empezamos a construir otra historia", señaló Fernández a sus seguidores, que le recibieron al ritmo de "¡presente, presente, Alberto presidente!".



El triunfador de la noche valoró que "finalmente Argentina escuchó el mensaje" que decía que a su formación política le importa la educación publica, cuidar a las pymes, rechazar la reforma laboral que planea Macri y que los "abuelos tienen derecho a tener salud y un ingreso como corresponde".



"Y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí, sino que deben ir al progreso de nuestros jubilados", sentenció.

Último de los candidatos en hablar en público, el peronista salió al escenario al ritmo de la canción "Salir al sol" de Fito Páez y acompañado por la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Lita Boitano.Desde que el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) llegó al poder, con Fernández como jefe del Gabinete de Ministros, la estrecha relación del kirchnerismo con los organismos de derechos humanos, sobre todo los que luchan por que se haga justicia por los crímenes de la última dictadura (1976-1983), se convirtió en un símbolo.Fernández remarcó que "a partir de hoy se terminó el concepto de venganza y de grieta", un concepto que en Argentina se usa para remarcar la extrema polarización entre los seguidores del kirchnerismo y los del macrismo."A todos los que nos votaron, mi eterna gratitud, a los que no nos votaron, prometo trabajar para que me entiendan, para que entiendan que todos ellos tienen lugar en la Argentina en la que queremos vivir y en la que queremos gobernar", agregó."Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando, siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más vamos a arreglar los problemas que otros generaron", señaló.

Por su parte, Cristina Fernández, en un mensaje en vídeo grabado desde la ciudad sureña de Río Gallegos (a 2.500 kilómetros de Buenos Aires), donde votó esta mañana, y proyectado en el búnker, también mostró su alegría por el triunfo."Nos pone contentos alegres y optimistas que muchos argentinos comprendan que las cosas deben cambiar en la República Argentina, porque así como estamos no estamos bien, no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos", expresó.La actual senadora manifestó la "tranquilidad absoluta" por la "responsabilidad" con que -si ganan en las generales- afrontarán esta "nueva etapa" a partir del 10 de diciembre -cuando tomará posesión el nuevo presidente-, para lograr "un reencuentro de todos los argentinos".Entre otros, en el acto también hablaron el candidato del Frente de Todos a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires -la más poblada, que representa el 37 % del electorado-, Axel Kicillof, que superó en las primarias a la candidata oficialista y actual mandataria María Eugenia Vidal.

"La mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades", señaló Kicillof.Sergio Massa, el candidato a diputado más votado en el distrito bonaerense, consideró que "los argentinos que quieren la patria unida y un proyecto de nación le pusieron un limite a aquellos que toman las decisiones mirando una oficina afuera de la Argentina".