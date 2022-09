"Horrible y desgarrador": al menos 10 muertos en múltiples apuñalamientos en Canadá

Al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en múltiples ataques con arma blanca en la provincia central de Saskatchewan en Canadá.

Las víctimas fueron encontradas en 13 lugares de la Nación James Smith Cree y el pueblo cercano de Weldon, informó la policía local.

Dos sospechosos de nombres Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30, están prófugos y las autoridades informaron que están armados y son peligrosos.

Se le pidió a los habitantes de la zona que busquen refugio, ya que continúa una persecución en toda la provincia.

"No abandone un lugar seguro. Tenga cuidado al permitir que otros entren en su residencia", tuiteó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) de Saskatchewan.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en la Nación James Smith Cree, una comunidad indígena con unos 2.000 residentes al noreste de Weldon, donde viven unas 200 personas.

También se envió una alerta de persona peligrosa a todos los teléfonos móviles en las provincias de Saskatchewan, Manitoba y Alberta, una región enorme de casi la mitad del tamaño de Europa.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, describió el ataque como "horrible y desgarrador".

"Estoy conmocionado y devastado por los horribles ataques de hoy", sostuvo en un comunicado. "Los responsables de los abominables ataques de hoy deben ser llevados ante la justicia".

"Mis pensamientos están con los que han perdido a un ser querido y con los que resultaron heridos", tuiteó.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.