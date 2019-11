Hombre usó a su bebé como escudo humano en tráfico de drogas

FILADELFIA.-El padre de un niño de 11 meses, que recibió cuatro disparos el mes pasado, ahora está bajo arresto en relación con el tiroteo, anunciaron las autoridades de Filadelfia.

El menor, Yaseem Munir Jenkins, recibió cuatro disparos, incluido uno en la cabeza el 19 de octubre.

Las autoridades dicen que el niño estaba en el asiento trasero de un automóvil, junto con el padre Nafes Monroe, su madrastra y otro hombre cuando comenzaron los disparos.

Los policías denunciaron que Monroe usó a su hijo como escudo humano para evitar los disparos en una disputa con un traficante de drogas.

"Estaba usando dinero falsificado para comprar drogas, sabiendo que el dinero falsificado es algo muy molesto para los traficantes, y cuando descubren que están siendo engañados con dinero falsificado, actuaron violentamente", dijo Anthony Voci, de la fiscalía de distrito.

"Nuestra investigación nos ha llevado a creer que él tenía a su hijo intencionalmente con él cuando estaba haciendo ese tipo de compras con la idea o la creencia de que si alguien veía que tenía un niño en el automóvil, no iban a dispararle", agregó Voci. "Un escudo humano es probablemente el término que usaría".

Un portavoz de la familia emitió esta declaración al portal Action News en nombre de la madre de Yaseem:

"Mi hijo está luchando por su vida y no es justo. Es inocente, tan precioso, y su sonrisa alegraría el día de cualquiera. Es un niño. Tan cariñoso y amable. ¿Cómo podría alguien ser tan desalmado? Ayúdenos a encontrar respuestas en esta trágica situación. Ayúdenos a encontrar al tirador. No puedo comer ni dormir. Necesito justicia para mi bebé... Para el cobarde que le hizo esto, usted pagará, incluso si no es hoy o mañana. Dios lo manejará en consecuencia”.

El tiroteo de Yaseem ocurrió menos de 24 horas antes de otro tiroteo que dejó a una niña de 2 años muerta, su madre y otro hombre herido. Dos sospechosos están ahora bajo custodia en ese caso.