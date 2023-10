Hombre fuertemente armado se suicida en lugar de realizar un tiroteo en un parque de diversiones en Colorado: Policía

DENVER.- Las autoridades reportaron este lunes que un hombre fuertemente armado se suicidó en lugar de llevar a cabo un aparente plan para disparar en un parque de diversiones de montaña en Colorado.

El hombre de 20 años fue encontrado muerto en el baño de mujeres por un equipo de mantenimiento en el Glenwood Caverns Adventure Park el sábado por la mañana, antes de que abriera al público.

Aparentemente, ingresó al parque mientras estaba cerrado, armado con un rifle estilo AR, una pistola semiautomática y explosivos, y llevaba armadura corporal y ropa táctica, similar a la que podría llevar un miembro de un equipo SWAT de la policía, según informaron las autoridades.

Un mensaje que decía: "No soy un asesino, solo quiero entrar en las cuevas", estaba escrito en una pared del baño donde encontraron al hombre en el suelo, dijo el sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario. Cerca había una pistola y dispositivos explosivos, algunos reales y otros falsos, dijo. El rifle estilo AR estaba en un mostrador cercano junto con un cinturón de servicio que sostenía varios cargadores de municiones.

Vallario no pudo decir con certeza si el hombre dejó el mensaje.

No hubo indicios previos, ni en su hogar ni en la escuela, que sugirieran que el hombre planeaba un ataque, dijo Vallario. Pero señaló que los investigadores aún no han realizado entrevistas en profundidad. El FBI ayudará a revisar los registros telefónicos y las publicaciones en redes sociales del hombre como parte de la investigación, dijo.

Dada la preparación, dada la cantidad de armas y municiones que tenía, parecía muy probable que tenía la intención de usarlas contra la comunidad. Optó por no hacerlo", dijo Vallario.

Se encontraron múltiples dispositivos explosivos improvisados en el vehículo del hombre, según la policía. Las autoridades buscaron otros explosivos en el resto del parque, pero sugirieron que no se encontraron otros.

Te puede interesar: Ejército alertó sobre autor de tiroteo en Maine un mes antes de la tragedia

Es probable que el parque estuviera lleno en un fin de semana de otoño durante la temporada de caza, cuando la gente va a las montañas para ver los colores cambiantes del otoño, dijo Vallario. Y dada la ubicación aislada del parque, a la que los visitantes normalmente llegan en un teleférico, habría sido difícil llevar a los heridos al hospital, agregó.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, era de la cercana localidad de Carbondale, donde vivía con su madre y su hermano, dijo Vallario. Una búsqueda en su habitación por parte de las fuerzas del orden no encontró nada que indicara explosivos, y no tenía antecedentes penales conocidos ni encuentros previos con la policía, dijo el sheriff.

Las armas encontradas en el hombre eran armas "fantasma", que no tienen números de serie y, por lo tanto, no pueden rastrearse. La ropa del hombre tenía parches e insignias que daban la apariencia de que estaba asociado con la policía.

Se descubrió que algunos de los explosivos sospechosos eran falsos, incluyendo varios que parecían granadas de mano, pero otros eran reales, dijo el sheriff. Sin embargo, no hubo evidencia que sugiriera que se habían colocado dispositivos explosivos en otras partes del parque, dijo.

Los investigadores creen que el hombre condujo hasta el parque por un camino de servicio.

Glenwood Caverns Adventure Park

El parque, rodeado de tierras públicas propiedad del estado, se encuentra en una montaña sobre el río Colorado en el oeste de Colorado. Sus atracciones incluyen recorridos por cuevas, una montaña rusa alpina y una atracción de péndulo suspendida en el borde de un acantilado que envía a los pasajeros sobre el cañón del río.

Según un comunicado emitido el lunes por Glenwood Caverns, no había empleados ni visitantes en el lugar cuando el hombre ingresó al parque. El cuerpo del hombre se encontró fuera de las áreas restringidas donde se ubican las atracciones, según el parque.