Hombre esquizofrénico que se sacó los globos oculares en la cárcel recibe indemnización de 2.55 mdd

Un hombre con esquizofrenia ganó 2.25 millones de dólares tras demandar a las autoridades, esto luego de arrancarse los globos oculares mientras sufría delirios en una cárcel de Colorado.

El demandante, Ryan Partridge de 37 años, se encontraba recluido en la cárcel del condado de Boulder en 2016, cumpliendo una sentencia por un cargo de agresión a una persona sin hogar, en el interior del penal se arrancó los ojos en medio de un episodio psicótico.

El hombre, quién ya había sido diagnosticado con esquizofrenia, creyó durante su episodio que la CIA le había ordenado que se hiciera daño, por esto se habría sacado los ojos, según indicó CBS News.

La familia de Partridge presentó una demanda de derechos civiles contra el alguacil Joe Pelle y el condado de Boulder en el Tribunal de Distrito de EU en Denver en el año 2017. Todas las partes llegaron a un acuerdo monetario.

Te puede interesar: Estudio asocia la esquizofrenia con mutaciones producidas en el útero.

El primero de los acuerdos por el delito de uso excesivo de fuerza por el personal de la cárcel fue por 325 mil dólares; el segundo fue por indiferencia deliberada al no atender las necesidades psiquiátricas de la víctima por el cual obtuvo 2 millónes 225 mil de dólares, esto de acuerdo a lo mencionado por David Lane, abogado de Partridge, al Denver Post.

El abogado dijo que los habitantes de Boudler deberían de estar indignados y preocupados por la atención médica básica y decencia humana en la cárcel del condado.

La familia mencionó en su demanda que el personal de la penitenciaría estaba al tanto de la enfermedad mental que padecía el preso y aun así lo mantuvieron en aislamiento.

No me gusta la soledad. No creo que esto hubiera sucedido si no hubiera estado en aislamiento”, dijo Partridge a CBS Denver en 2017.