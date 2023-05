Hombre choca su auto en un hospital de Portugal luego de hartarse de esperar más de dos años para recibir tratamiento

PORTUGAL.- Un hombre estrelló su automóvil contra la parte delantera de un hospital después de estar harto de esperar más de dos años para recibir tratamiento.

Hugo Lopes pegó dos páginas de documentos sobre su condición de colon en la ventana del conductor, antes de estrellar su Mercedes a través de la entrada.

Los trabajadores del hospital se sorprendieron por el fuerte ruido hecho por el automóvil que se estrelló contra el edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido en el accidente en el Hospital de Cascais, cerca de Lisboa en Portugal, el domingo 7 de mayo, informa Mirror.

El Sr. Lopes afirmó que el hospital lo ha pasado por alto para recibir tratamiento.

Me gustaría saber por qué me discriminan sistemáticamente en este hospital. He estado pidiendo ayuda durante dos años y medio. Es un esfuerzo titánico, empeorado hace cuatro meses por una hernia. He estado saltando de consulta en consulta, del médico de familia al Hospital de Cascais, incluida una consulta pospuesta debido a un error informático".

Agregó que no ha podido defecar normalmente desde que se sometió a una operación de hemorroides en una clínica privada en noviembre de 2020.

Lopes explicó que también ha estado en tres hospitales privados diferentes para buscar una solución para el problema. Dijo que anteriormente fue al departamento de A&E del hospital público el lunes 1 de mayo cuando supuestamente un médico le recetó cloruro de sodio.

Me admitieron a las 8 de la mañana y mi temperatura era de solo 34.5. Cuando me atendieron y me recetaron cloruro de sodio, entré en pánico e inmediatamente me fui. Mi confianza en la profesión médica es cero. He tenido ocho exámenes en privado y me dicen que no tengo ningún problema físico. Pero siento que me estoy muriendo. Tampoco estoy interesado en vivir con este sufrimiento".