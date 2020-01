Holanda cree que avión ucraniano fue disparado con misil; pide aclarar hechos

Bruselas.- El ministro holandés de Exteriores, Stef Blok, afirmó este viernes que es "plausible" que el avión ucraniano estrellado cerca de Teherán, en el que murieron sus 176 ocupantes, fuera "disparado" con un misil por parte de Irán, pero pidió a su vez una investigación independiente que aclare los hechos.



Nuestra información es que es plausible que el avión fuera disparado (...) Pero tiene que haber una verdadera investigación", indicó Blok a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores convocado de manera extraordinaria para abordar la crisis en Oriente Medio.



El ministro neerlandés se pronunció así después de que Canadá y Estados Unidos revelaran este jueves que disponen de indicios de que el vuelo 752 de Ukranian International Airlines (UIA) pudo ser derribado accidentalmente por Irán con un misil.



"Es muy probable que el avión fuera disparado con un misil iraní. Es importante que haya una investigación independiente para aclarar lo que ha pasado y, en función del resultado y de la reacción de Irán, veremos cuál es el próximo paso. Pero vamos a esperar para ver cuáles son los siguientes pasos", agregó Blok.



El titular holandés también se refirió al "papel muy negativo de Irán en la región", así como a "su apoyo a organizaciones terroristas" y "el desarrollo y uso de misiles balísticos".



"Pienso que está claro que es un accidente. Pero es necesario que cese esta situación de nerviosismo. Esa situación de guerra en esa región debe cesar. Es una pérdida enorme, 176 vidas que han sido destruidas", señaló por su parte el ministro luxemburgués, Jean Asselborn.

Asselborn pidió igualmente una investigación sobre el siniestro y agregó que "del presidente (de EEUU, Donald) Trump he escuchado que la desescalada de la tensión se acerca. Espero que por ambas partes".



Por su parte, el ministro eslovaco de Exteriores, Miroslav Lajvak, pidió "esperar a ver las pruebas" sobre el supuesto derribo del avión.



"He visto el vídeo (publicado por "The New York Times" en el que supuestamente se ve el impacto del misil) pero vamos a esperar", agregó, y confió en que hoy la UE aborde "maneras concretas" con las que la UE puede rebajar la tensión en la región y mantener su apoyo al acuerdo nuclear iraní.



El titular lituano, Linas Linkevicious, insistió igualmente en que debe haber una "concienzuda investigación, que se llegue al fondo del asunto y se sepa toda la verdad" sobre el avión siniestrado, "de manera que a los que estuvieron implicados se les haga responsables".



"Parece que la situación se está calmando pero aún no es el final. Aún se tiene que rebajar más la tensión. Creo que la UE tiene potencial económico y político para implicarse como un actor muy activo", comentó, a la vez que pidió "coordinación" y valoró el diálogo con Estados Unidos.