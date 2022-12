Henry Cavill no regresará como Superman a la gran pantalla

Getty Images

Henry Cavill no volverá a enfundarse la capa de Superman.

Los nuevos jefes de DC Studios decidieron prescindir del actor británico menos de dos meses después de que este anunciara su regreso al papel del popular superhéroe.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman", escribió Cavill en su cuenta de Instagram.

"Después de que el estudio me instara a anunciar mi regreso en octubre, antes de su llegada [de Gunn y Safran], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", agregó el intérprete, quien dijo que no hay resentimientos.

"El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto", continuó.

"James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", remató.

Getty Images La salida de Cavill del universo de DC se produce apenas unas semanas después de que volviera a vestir el traje del superhéroe para la cinta Black Adam.

Gunn y Safran se hicieron cargo de DC Studios a finales de octubre, justo después de que Cavill hiciera una aparición sorpresa como el hombre de acero durante los créditos de la película de Dwayne Johnson: Black Adam.

El actor británico luego publicó un video diciendo a los fans: "Quería que fuera oficial. Estoy de vuelta como Superman".

El cameo de Black Adam fue "solo una pequeña muestra de lo que vendrá", agregó.

Posible nuevo 007

Cavill interpretó el papel del legendario superhéroe nacido en el desaparecido planeta Kriptón en las películas Man of Steel ("El hombre de acero") de 2013, Batman vs Superman de 2016, en la que compartió protagonismo con Ben Affleck, y Justice League ("Liga de la justicia") al año siguiente.

Tras el anuncio, algunos fanáticos comenzaron a especular con que el actor ahora está disponible para asumir el papel del no menos popular James Bond, en caso de que el director de casting lo llame.

Cavill, de 39 años, también anunció su salida de la exitosa serie The Witcher de Netflix a finales de octubre. En el papel del cazador de monstruos Geralt de Rivia será reemplazado por el australiano Liam Hemsworth.

Getty Images En cuestión de semanas Cavill ha perdido dos de los roles protagónicos que lo han hecho super popular en los últimos tiempos.

El miércoles, Gunn escribió en Twitter: "Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, sobre la cual no podríamos estar más entusiasmados. Compartiremos información emocionante sobre nuestros primeros proyectos en el comienzo del nuevo año".

"Entre los que están en la pizarra está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill", explicó el directivo.

No obstante, el anuncio de Gunn no cerró la puerta al regreso de Cavill en el algún momento.

"Acabamos de tener una gran reunión con Henry, nos gusta mucho y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro", remató.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.