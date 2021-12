Haití: al menos 50 muertos tras la explosión de un camión que transportaba gasolina

Reuters Un testigo describió el lugar de la explosión como un infierno.

Al menos 50 personas murieron después de que un camión que transportaba gasolina explotó en la noche del lunes en el norte de Haití, según informaron las autoridades.

Los reportes indican que el vehículo se vio involucrado en un accidente en la ciudad de Cap-Haïtien, y que las víctimas estaban tratando de recoger el combustible derramado cuando este se encendió.

Los hospitales cercanos se han visto abrumados por los heridos en la explosión.

El primer ministro Ariel Henry dijo que toda la nación estaba afligida tras el accidente y declaró tres días de duelo.

"Me enteré, con desolación y emoción, de la triste noticia de la explosión", escribió en Twitter.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran un fuego intenso. Un testigo describió el sitio de la explosión como un "infierno".

Médicos locales dijeron a la agencia noticiosa AFP que temían que la cifra de muertos aumentara.

"No tenemos la capacidad de tratar ese número de personas seriamente heridas", comentó una enfermera del Hospital de la Universidad Justinien. "Me temo que no podremos salvar a todos".

Reuters Varias casas aledañas resultaron incendiadas.

El gobierno anunció el despliegue de hospitales de campaña en la zona para ayudar a los afectados.

"Necesitamos recursos humanos y también recursos materiales, específicamente, suero, gasa, y cualquier cosa que pueda ser usada para quemaduras graves", dijo el alcalde ,Pierre Yvrose, a la agencia Reuters.

El vicealcalde Patrick Almonor, quien visitó el lugar de la explosión, dijo a los reporteros que las víctimas que vio estaban tan severamente quemadas que era imposible identificarlas.

Añadió que unas 20 casas en la zona también habían sido incendiadas por la explosión.

La tragedia sucede cuando Haití experimenta una severa escasez de combustible, cuya distribución por el país está bajo el control de poderosas pandillas.

Haití también atraviesa una profunda crisis económica y política tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, a principios de este año.

