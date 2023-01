Guerra en Ucrania: Boris Johnson revela que Putin amenazó con lanzar un misil en una conversación cuando era primer ministro de Reino Unido

Getty Images Boris Johnson afirma que el presidente Vladimir Putin mantuvo un "tono muy relajado" y un "aire de desapego" durante la llamada.

Boris Johnson asegura que Vladimir Putin lo amenazó con un ataque con misiles en una llamada telefónica "extraordinaria" pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania.

El entonces primer ministro de Reino Unido afirma que el presidente de Rusia le dijo que "solo tomaría un minuto".

Johnson señala que Putin soltó el comentario después de que le advirtió que la guerra sería una "catástrofe total" durante una "muy larga" llamada en febrero de 2022.

Los detalles del tenso intercambio telefónico son revelados en un documental de la BBC que examina las interacciones de Putin con los líderes mundiales.

Johnson le advirtió a Putin que invadir Ucrania desencadenaría sanciones occidentales y el despliegue de más tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia.

También trató de disuadir a Rusia de emprender una acción militar rusa asegurándole a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN "en el futuro previsible".

"Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto' o algo así", cuenta Johnson en el documental.

"Pero creo que por el tono muy relajado que tomó, por el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de negociación".

El ex primer ministro británico apunta que el presidente Putin mantuvo una postura "muy informal" durante la "extraordinaria" llamada.

"Nunca más seremos humillados"

Es imposible saber si la amenaza de Putin fue genuina.

Sin embargo, debido a los ataques rusos precedentes en Reino Unido, el más reciente en la localidad de Salisbury, en 2018, cualquier amenaza del líder ruso, por muy ligera que fuera, es probablemente una que Johnson no habría tenido más remedio que tomar en serio.

Getty Images Boris Johnson recibió una llamada del presidente Putin el día después de reunirse con Volodymyr Zelensky en Kyiv.

Nueve días después de la intensa llamada, el 11 de febrero, el exministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Shoigu.

El documental de la BBC "Putin Vs the West" (Putin vs Occidente) revela que Wallace volvió a Londres con garantías de que Rusia no invadiría Ucrania, pero reconoce que ambas partes sabían que era una mentira.

Lo describió como una "demostración de intimidación o fuerza, que es: te voy a mentir, sabes que miento y sé que sabes que miento y te voy a seguir mintiendo".

"Creo que trataba de decir 'soy poderoso'", dice Wallace.

Agrega que la "mentira escalofriante, pero directa" había confirmado su creencia de que Rusia invadiría.

Al salir de la reunión, dijo que el general Valery Gerasimov, jefe del estado mayor general de Rusia, le dijo que "nunca más seremos humillados".

Menos de quince días después, cuando los tanques cruzaban la frontera el 24 de febrero, Johnson recibió una llamada telefónica en medio de la noche del presidente Zelensky.

"Zelensky estaba muy, muy tranquilo", recuerda Johnson. "Pero, me dice:están atacando por todas partes".

Johnson revela que se ofreció a ayudar a trasladar al presidente a un lugar seguro.

"Él no aceptó esa oferta. Se quedó heroicamente donde estaba".

