Guardia de prisión encarcelada por mantener una aventura romántica y sexual "apasionada" con narcotraficante convicto

ESTADOS UNIDOS.- Una relación prohibida y obsesiva entre una oficial de prisión y un convicto traficante de drogas, Curtis Warren, ha salido a la luz después de que Warren fuera arrestado en julio pasado en su domicilio. Stephanie Smithwhite, la oficial de prisión en cuestión, llegó al extremo de tatuarse el nombre de Warren en su cuerpo y enviarle notas de amor eróticas .

La pareja vivía junta cuando agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen arrestaron al hombre de 60 años bajo sospecha de violar una Orden de Prevención de Delitos Graves relacionada con el uso no autorizado de teléfonos móviles, vehículos, cuentas bancarias y viajes, que entró en vigor tras la liberación de Warren en noviembre de 2022, informa Excelsior.

La relación entre Curtis y Stephanie comenzó mientras Warren cumplía condena por delitos relacionados con drogas, y a pesar de recibir capacitación específica sobre relaciones manipuladoras con reclusos, Smithwhite continuó con la “apasionante” aventura, siendo registradas 213 llamadas telefónicas entre ellos en sólo tres meses en la cárcel.

Aunque Stephanie negó inicialmente las acusaciones de mantener relaciones sexuales con Warren en prisión, donde supuestamente se había hecho un agujero en su pantalón para llevar a cabo el acto sexual, el juez Jonathan Carroll expresó su asombro y destacó que su conducta representaba un grave abuso de la confianza depositada en ella. El personal penitenciario comenzó a sospechar de la relación y montó una operación de vigilancia, observando el intercambio de notas entre ellos.

La investigación reveló la existencia de más notas de amor eróticas en la casa de Smithwhite, una copia de la biografía de Warren llamada "Cocky, The Rise And Fall Of Curtis Warren", y 450 cartas con fantasías sexuales en el negocio de un familiar de Stephanie. Además, se encontró un teléfono Samsung blanco en su automóvil, utilizado para llamar a la prisión de Frankland y rastreado hasta Warren.

En el juicio, Stephanie admitió dos cargos de mala conducta en un cargo público y fue condenada a dos años de prisión. Su abogado argumentó que había cometido un "error de juicio catastrófico" y que "se había enamorado de la persona equivocada".

