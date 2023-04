Ginecólogo es condenado a 11 años de prisión por delitos sexuales en agravio de sus pacientes

NUEVA YORK.- Un ginecólogo de la UCLA Health fue sentenciado a pasar 11 años de prisión luego de ser encontrado culpable de abuso sexual en agravio de sus pacientes.

Los delitos de los que fue encontrado culpable el Dr. James Heaps de 66 años, fueron 3 cargos de agresión sexual, fraude y dos cargos de penetración sexual de dos pacientes, de acuerdo con el reporte de Los Angeles Times.

Luego de cumplir su sentencia, el criminal deberá de ser registrado como un delincuente sexual, agregó el portal.

Los ataques ocurrieron entre 2013 y 2017, de acuerdo con el New York Post, las quejas no fueron abordadas hasta finales de 2017 y se le permitió seguir practicando hasta junio del 2018, misma fecha en que la UCLA decidió no renovar su contrato laboral y presentar las acusaciones a la policía.

Heaps fue acusado originalmente de 21 delitos graves relacionados con agresiones sexuales, sin embargo, el jurado lo encontró inocente en siete de esos cargos y culpable de los restantes.