Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, acusada de reclutar "esclavas sexuales"

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La socialité británica Ghislaine Maxwell fue arrestada el jueves por cargos de ayudar a reclutar a tres niñas, una de tan solo 14 años, para tener relaciones sexuales con el financiero Jeffrey Epstein, quien fue acusado de agredir sexualmente a docenas de niñas y mujeres durante muchos años.

Una acusación revelada el jueves dijo que Maxwell, que vivió durante años con Epstein y fue su frecuente compañero de viaje en viajes alrededor del mundo, facilitó los crímenes de Epstein al "ayudar a Epstein a reclutar, preparar y finalmente abusar" de las niñas.

Epstein, de 66 años, se suicidó en un centro de detención federal en Nueva York el verano pasado mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Maxwell, durante años, ha sido acusada por muchas mujeres de reclutarlas para dar masajes a Epstein, durante las cuales fueron presionadas para tener relaciones sexuales. Esas acusaciones, hasta ahora, nunca dieron lugar a cargos penales.

Maxwell, de 58 años, fue arrestada en Bradford, New Hampshire, donde el FBI dijo que la había estado vigilando.

"Más recientemente supimos que ella se había escabullido a una hermosa propiedad en New Hampshire, continuando viviendo una vida de privilegio mientras que sus víctimas viven con el trauma que les infligieron hace años", dijo William Sweeney, jefe de la oficina del FBI en Nueva York. una conferencia de prensa el jueves.

La acusación incluyó cargos de conspiración para atraer a menores a viajar para participar en actos sexuales ilegales, incitación de un menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales, conspiración para transportar menores con la intención de participar en actividades sexuales criminales, transporte de un menor con intención participar en actividades sexuales criminales y perjurio.

"Maxwell mintió porque la verdad, como se alega, era casi indescriptible", dijo Audrey Strauss, la fiscal interina de los Estados Unidos en Manhattan.

Ella calificó los cargos contra Maxwell como una "precuela" de los cargos que los fiscales presentaron contra Epstein hace un año.

Se enviaron mensajes el jueves a varios abogados de Maxwell en busca de comentarios. Anteriormente ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal y ha llamado a algunos reclamos contra su "basura absoluta".

Una de las acusaciones más sensacionales fue la afirmación de Virginia Roberts Giuffre de que Maxwell arregló para que ella tuviera relaciones sexuales con el príncipe Andrew de Gran Bretaña en su casa de Londres. Giuffre reforzó sus acusaciones con una foto de ella, Andrew y Maxwell que dijo que fue tomada en ese momento.

Andrew negó su historia y Maxwell dijo en una declaración que Giuffre estaba "totalmente mintiendo".

No fue mencionado por su nombre en la acusación, y los cargos cubrieron los tratos de Maxwell con Epstein solo desde 1994 hasta 1997, un período mucho antes de sus supuestos encuentros con Giuffre en 2001.

Strauss dijo que "le daría la bienvenida al Príncipe Andrew que venga a hablar con nosotros", pero no respondió más preguntas relacionadas con estos cargos y Andrew.

Brad Edwards, un abogado que representa a Giuffre y varias otras víctimas de Epstein, dijo que sus clientes fueron relevados por los cargos. "Hoy es un muy buen día", dijo.

La acusación se centró en el supuesto abuso de Epstein de tres chicas específicas en su mansión de Manhattan y otras residencias en Palm Beach, Florida; Santa Fe, Nuevo México y Londres. Sus nombres no fueron revelados en las presentaciones judiciales.

Las acusaciones en la acusación reflejaban muchos reclamos de demandas civiles contra Maxwell, diciendo que ella "seduciría y prepararía" a las niñas menores preguntándoles sobre sus vidas, sus escuelas y sus familias.

“A través de este proceso, Maxwell y Epstein atrajeron a las víctimas a participar en actividades sexuales con Epstein. En algunos casos, Maxwell estuvo presente y participó en el abuso sexual de víctimas menores ", según la acusación.

Maxwell mintió repetidamente cuando se le preguntó sobre su conducta, continuó. Fue acusada de cometer perjurio en 2016 en una deposición en una demanda civil, en parte al negar el conocimiento del plan de Epstein para reclutar niñas menores de edad.

En el momento de los presuntos delitos, Maxwell estaba en una relación íntima con Epstein y también le pagaba por administrar sus diversas propiedades, según la acusación, que incluía una fotografía de Epstein con su brazo alrededor de Maxwell y su cabeza acariciando la de ella. Strauss, en la conferencia de prensa, permaneció en silencio, señalando la imagen mientras los equipos de filmación y los fotógrafos capturaban el momento.

Strauss prometió que la investigación continuaba e instó a otras víctimas a presentarse. Ella dijo que los fiscales buscarían la detención de Maxwell.

Epstein fue investigado inicialmente en Florida y se declaró culpable de cargos estatales en 2008 que le permitieron evitar una larga pena de prisión. Fue libre un poco después de un año en prisión.

En ese momento, un fiscal federal en Florida firmó un acuerdo, inicialmente archivado en secreto, que prohibía al gobierno federal acusar a "cualquier posible cómplice de Epstein". Alexander Acosta, ex secretario de trabajo del presidente Donald Trump, renunció el año pasado después de ser criticado por supervisar ese acuerdo cuando era fiscal estadounidense en Miami.

Geoffrey Berman, el abogado estadounidense en Manhattan hasta que fue despedido el mes pasado, argumentó que los fiscales federales en Nueva York no estaban obligados por ese acuerdo y presentó una acusación radical contra Epstein. Berman prometió continuar buscando justicia para las víctimas de Epstein incluso después de la muerte del financiero.

La acusación de Maxwell fue celebrada por abogados de algunos acusadores de Epstein.

Jennifer Araoz, una mujer que dice que Epstein la violó en su mansión de Nueva York en 2002 cuando tenía 15 años, dijo que temía el anillo de conspiradores del financiero durante años.

"Ahora que se ha quitado el anillo, sé que ya no puedo salir lastimado", dijo Araoz, ahora de 33 años, en un comunicado. “Día tras día, he esperado la noticia de que Maxwell sería arrestada y responsabilizada por sus acciones. Su arresto es un paso en esa dirección, y realmente significa que el sistema de justicia no se olvidó de nosotros ".

Spencer T. Kuvin, quien representa a algunas de las mujeres, dijo que Maxwell fue "con suerte ... el primero de muchos co-conspiradores en enfrentar las consecuencias de estos horribles crímenes".

Maxwell fue descrita en una demanda por otra víctima de Epstein, Sarah Ransome, como el "empleado de más alto rango" de la supuesta empresa de tráfico sexual de Epstein. Supervisó y capacitó a reclutadores, desarrolló planes de reclutamiento y ayudó a ocultar la actividad de la policía, alegó la demanda.