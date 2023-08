FRANCIA.- Un incendio en un albergue vacacional que acogía a personas con discapacidad en el Noroeste de Francia, dejó como saldo al menos nueve muertos y dos desaparecidos.

Localizamos nueve cuerpos y buscamos aún a dos", dijo Philippe Hauwiller, teniente coronel del servicio de bomberos al mando de la operación de rescate a AFP.

Los cuerpos fueron localizados gracias a drones, perros y socorristas, indicó Hauwiller.

Christophe Marot, secretario general de la prefectura del Alto Rin, declaró que las autoridades temían que las once personas que estaban desaparecidas tras el incendio hubieran muerto, y no tenían muchas dudas de ello, pues "estaban presentes en el albergue y no pudieron salir".

Fallecidos serían diez adultos y un cuidador

El incendio ocurrió en una antigua granja que había sido renovada en la localidad de Wintzenheim.

Las víctimas serían diez adultos con discapacidad mental leve que estaban de vacaciones y un cuidador del lugar.

"Ante esta tragedia, mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", escribió Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la red social X.

Te puede interesar: Polonia reforzará su frontera con Bielorrusia con 2 mil soldados adicionales

¿Qué se sabe sobre el incendio?

Según AFP, los bomberos fueron alertados alrededor de las 6:30 horas de este miércoles. En el albergue había 28 personas, y solo 17 pudieron ser evacuadas.

"El incendio fue controlado rápidamente a pesar de la violencia de las llamas. Una persona fue trasladada al hospital en una situación de emergencia relativa y otra se encontraba en estado de shock", señala un comunicado de prefectura.

Francia: Al menos nueve muertos tras incendio en albergue de discapacitados. Foto: EFE

En agosto de 2016, catorce personas murieron luego de un incendio ocurrido en el subsuelo del bar Cuba Libre en Ruan, Francia. Siendo este el último gran incendio mortal.

Te puede interesar: Auto se estrella contra segundo piso de casa: autoridad determina que fue intencional