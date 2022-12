Florida: Arqueólogos investigan restos “misteriosos” que aparecieron en la playa 

Miami, Florida.- Este martes un grupo de arqueólogos de Florida, Estados Unidos, se encuentran estudiando en una playa de Daytona Beach, en la costa este, de unos restos de “objetos misteriosos” que aparecieron en la arena tras el paso de los huracanes Ian y Fiona, se especula pueda ser una antigua embarcación.

Por la información que dieron los funcionarios del condado de Volusia, estos restos aparecieron después de la erosión provocada por los dos huracanes que tocaron tierra en Florida, siendo Ian uno de los más potentes que han llegado a la costa estadounidense en la última década.

"No estamos seguros de qué es, pero se trata de un gran pedazo de escombros, probablemente de unos 80 a 100 pies (24 a 30 metros) de largo", dijo Tammy Malphurs, subdirectora de seguridad en la playa del condado de Volusia.

Puede ser una embarcación antigua

Se le declaró al diario The New York Times que algunos de los especialistas no han descartado la idea de que se trate de alguna embarcación antigua que en su momento pudo naufragar durante una tormenta y estos restos están desde hace décadas ahí.

Descubiertas en primera instancia por residentes y caminantes poco después del impacto en Florida del huracán Nicole el pasado mes, los restos consisten en un par de hileras de madera que sobresalen de la arena, tal como muestran imágenes de medios locales.

Los funcionarios fueron a la escena y remitieron fotografías al equipo de arqueólogos submarinos del estado de Florida, quienes han acudido hoy para una inspección presencial durante la cual no descartan hallar también restos de metal, como dijo Malphurs.

Embarcaciones naufragadas

Las costas de Florida no son ajenas a los hallazgos de embarcaciones naufragadas, como ocurrió en 2020, cuando una pareja descubrió en Crescent Beach pedazos de vigas de madera y pernos que sobresalen de la arena, lo cuales los expertos creen pueden corresponder a restos del barco de carga estadounidense Caroline Eddy, construido hacia la segunda mitad del siglo XIX.

Este mismo verano local, una inusual erosión en Flager Beach, al norte de Daytona Beach, dejó al descubierto el ancla de un barco, de 2,5 metros de largo y 1,5 metro de ancho, que probablemente data del siglo XIX, como recoge el canal local WESH.

