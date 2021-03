Fauci espera que Donald Trump inste a sus seguidores a vacunarse contra Covid

WASHINGTON.- El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo este domingo que espera que el expresidente Donald Trump inste a sus seguidores a vacunarse contra el Covid-19 y recalcó que las restricciones relacionadas con la pandemia no deberían levantarse prematuramente.

En una encuesta de PBS NewsHour/NPR/Marist publicada la semana pasada, aproximadamente la mitad de los hombres estadounidenses que se identificaron como republicanos dijeron que no tenían planes de vacunarse.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Consultado sobre si, ante los sondeos, Trump debería hablar directamente con sus partidarios, Fauci dijo en el programa "Fox News Sunday": "Creo que marcaría la diferencia en el mundo". Trump, sostuvo Fauci, "es una persona muy popular (...), sería muy útil para la campaña que eso suceda".

Trump dijo a los asistentes a una conferencia conservadora el mes pasado que se vacunen, diciendo: "Todos, vayan a vacunarse", la primera vez que alentó al público a hacerlo.

Fauci preguntó en el programa "Meet the Press" de NBC: ¿"Cómo una proporción tan grande de cierto grupo de personas no querría vacunarse simplemente por consideraciones políticas? (...), no tiene absolutamente ningún sentido".

Los otros ex presidentes estadounidenses vivos, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter, aparecerán en dos anuncios de servicio público para la vacuna contra el coronavirus junto con sus esposas, sin Trump.

El presidente Joe Biden y otros líderes políticos fueron inoculados públicamente para alentar a los estadounidenses. Trump se vacunó de forma privada en la Casa Blanca en enero, informó el New York Times.

Recibir la vacuna es "una obviedad", dijo Fauci a "Meet the Press", enumerando algunas de las enfermedades que las vacunas han eliminado, como la viruela. "¿Cuál es el problema aquí? Esta es una vacuna que salvará la vida de millones de personas", declaró.

Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y asesor de Biden.

Al principio de la pandemia, Trump se presentó con Fauci en reuniones informativas sobre el coronavirus, pero luego se volvió contra él. En octubre, semanas después de ser hospitalizado por Covid-19, el exmandatario criticó a Fauci y sostuvo que el inmunólogo "es un desastre (...), la gente está cansada de escuchar a Fauci y todos estos idiotas".

Como presidente, Trump minimizó la necesidad de aplicar restricciones para contener el avance del coronavirus, incluido el uso de mascarillas, y predijo que el patógeno desaparecería "como un milagro".

Fauci subrayó el domingo su llamado a los funcionarios de Estados Unidos para que no levanten las restricciones prematuramente, lo que podría llevar a un aumento en los casos de coronavirus. Algunos estados, como Texas, han eliminado las medidas sobre el uso de mascarillas y otras restricciones.

Se puede evitar un aumento en los casos si los estadounidenses continúan vacunándose "sin retroceder repentinamente en las medidas de salud pública", dijo Fauci al programa "Estado de la Unión" de CNN.