Fallece Maryanne Trump, la hermana mayor del expresidente Trump, a los 86 años

Nueva York.- Este lunes 13 de noviembre se anunció el fallecimiento de la hermana mayor del expresidente Donald Trump, quien falleció a sus los 86 años, reportan medios como el diario The New York Times.

Maryanne Trump Barry has passed away at the age of 86. ������️����



She was appointed by Bill Clinton to the United States Court of Appeals for the 3rd Circuit 1999-2011

Senior Judge of the same 2011-2109



She had choice words about her younger brother.



"His goddamned tweet and the… pic.twitter.com/vTwS8zkXKZ— Jen ������☠️ (@jerrieskid) November 13, 2023

La ex jueza federal y fiscal fue encontrada sin vida en su residencia de la Quinta Avenida en Nueva York en la madrugada de hoy, lunes, alrededor de las 4:00 a.m. Según informa ABC News, las autoridades no detectaron indicios de lesiones ni actividad criminal en la escena.

Barry fue muy cercana al expresidentes de EU, sin embargo se distanciaron luego de que se publicaran algunas grabaciones en las cuales que Barry criticaba fuertemente a su hermano, expresando su desacuerdo con acciones y comportamiento de Trump.

A pesar de lo anterior, Trump elogió públicamente a Barry en el pasado y la consideró para la Corte Suprema. En 2020, Mary Trump demandó a Donald Trump, Barry y otros, alegando un plan para desviar fondos y engañarla sobre la herencia.