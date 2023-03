FBI pide a estadounidenses reconsiderar viajes a México por inseguridad; advierte sobre entidades más peligrosas

TEXAS.- Ante el próximo inicio de las vacaciones de primavera, las autoridades de Estados Unidos advirtieron a sus ciudadanos que desean viajar a México, luego de que cuatro de sus connacionales fueran secuestrados en Tamaulipas y dos de ellos asesinados.

Sobre este hecho, la oficina del FBI de San Antonio, Texas, indicó que los estadounidenses fueron atacados a tiros con varias armas en lo que parecía ser un secuestro.

Aunque uno de los lugares favoritos de los vacacionistas de Arizona es Rocky Point, las autoridades pidieron “reconsiderar el viaje”.

Si viaja allí, lo que la mayoría de la gente de Arizona hará, manténgase en las carreteras principales. Trate de no desviarse demasiado del rumbo. Ahí es donde puede meterse en situaciones difíciles. Tenga un contacto de emergencia, asegúrese de comunicarse con ellos y de que sepan con qué frecuencia planea estar en contacto", dijo Brooke Brennan del FBI Phoenix.

Recomendaciones por parte del FBI

De acuerdo con Fox 10 Phoenix, además de un contacto de emergencia, el FBI también recomendó guardar la información de contacto de las embajadas estadounidenses en cualquier parte de México a la que planeen dirigirse.

"Solo use medios oficiales de viaje, taxis oficiales, servicios de transporte para el resort en el que se hospeda. Los viajes no oficiales y los viajes no autorizados generalmente pueden convertirlo en un objetivo más fácil y ahí es donde han ocurrido algunos de estos secuestros", explicó Brennan.

Otras de las recomendaciones que se hacen es no usar objetos ostentosos como billeteras y relojes, pues llaman la atención.

Entidades de México a las que Estados Unidos recomienda no viajar, reconsiderar el viaje o aumentar la precaución

Las entidades a las que el gobierno de Estados Unidos recomienda no viajar, son:

Sinaloa

Tamaulipas

Guerrero

Michoacán

Colima

A las que recomienda “reconsiderar el viaje

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Nayarit

Jalisco

Nuevo León

Aumentar la precaución