Explicación de la crisis de Sudán: Qué hay detrás de los últimos combates y cómo encaja en el pasado problemático de la nación

SUDÁN.-Días de violencia en Sudán han resultado en la muerte de al menos 180 personas, con muchas más heridas.

La lucha representa la última crisis en la nación del norte de África, que se ha enfrentado a numerosos golpes de estado y períodos de conflictos civiles desde que se independizó en 1956.

The Conversation le pidió a Christopher Tounsel, especialista en Sudán y director interino del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Washington, que explicara las razones detrás de la violencia y lo que significa para las posibilidades de que se restablezca la democracia en Sudán.

Todo gira en torno a las luchas internas entre dos grupos rivales: el ejército sudanés y un grupo paramilitar conocido como RSF, o Rapid Support Forces.

Desde un golpe de estado en el país en 2021, que puso fin a un gobierno de transición establecido después de la caída del dictador Omar al-Bashir dos años antes, Sudán ha sido dirigido por el ejército, con el líder del golpe, el general Abdel-Fattah Burhan, como de facto. gobernante.

Las RSF, dirigidas por el general Mohammed Hamdan Dagalo, generalmente conocido por el nombre de Hemedti, han trabajado junto con el ejército sudanés para ayudar a mantener a las fuerzas armadas en el poder.

Tras el derrocamiento de Bashir, se suponía que la transición política daría lugar a elecciones a finales de 2023, con Burhan prometiendo una transición a un gobierno civil. Pero parece que ni Burhan ni Dagalo tienen intención de renunciar al poder. Además, están enfrascados en una lucha de poder que se tornó violenta el 15 de abril de 2023.

Desde entonces, miembros de las RSF y del ejército sudanés han participado en tiroteos en la capital, Jartum, así como en otras partes del país. En el transcurso de tres días, la violencia se ha disparado.

El trasfondo reciente de la violencia fue un desacuerdo sobre cómo los paramilitares de las RSF deberían incorporarse al ejército sudanés. Las tensiones estallaron después de que las RSF comenzaran a desplegar miembros por todo el país y en Jartum sin el permiso expreso del ejército.

Pero en realidad, la violencia se ha estado gestando durante un tiempo en Sudán, con la preocupación de que las RSF busquen controlar más activos económicos del país, en particular sus minas de oro.

Los acontecimientos en Sudán en los últimos días no son buenos para la estabilidad de la nación ni para sus perspectivas de transición hacia un gobierno democrático.

Dagalo llegó al poder dentro de las RSF a principios de la década de 2000 cuando estaba al frente de la milicia conocida como Janjaweed, un grupo responsable de atrocidades contra los derechos humanos en la región de Darfur.

Si bien el entonces presidente sudanés Bashir fue el rostro de la violencia contra las personas en Darfur, y luego fue acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional, la CPI también responsabiliza a los Janjaweed por supuestos actos de genocidio. Mientras lo hacían, Dagalo subía de rango.

Como líder de RSF, Dagalo ha enfrentado acusaciones de supervisar la sangrienta represión de activistas prodemocráticos, incluida la masacre de 120 manifestantes en 2019.

Las acciones de Burhan, de manera similar, han visto al líder militar fuertemente criticado por grupos de derechos humanos. Como jefe del ejército en el poder y jefe de gobierno de facto del país durante los últimos dos años, supervisó la represión de los activistas a favor de la democracia.

Ciertamente, uno puede interpretar a ambos hombres como obstáculos para cualquier posibilidad de que Sudán haga la transición a la democracia civil. Pero esto es ante todo una lucha de poder personal.

Para usar un proverbio africano, “Cuando los elefantes pelean, es la hierba la que es pisoteada”.

En mi opinión, mucho, dice Tounsel.

No estamos hablando de dos hombres, o facciones, con diferencias ideológicas sobre el rumbo futuro del país. Esto no se puede enmarcar como una cuestión de izquierda contra derecha, o sobre partidos políticos en guerra. Tampoco se trata de un conflicto georreligioso, que enfrenta a un norte mayoritariamente musulmán contra un sur cristiano. Y no es violencia racializada de la misma manera que lo fue el conflicto de Darfur, con los autoidentificados árabes Janajaweed matando a los negros”, detalla.