Exhiben candidato en sesión de sadomasoquismo

NUEVA YORK.- Un candidato al Concejo Municipal de Manhattan, Nueva York, fue captado en una sesión de sadomasoquismo, la cual aceptó en redes sociales.

Se trata de Zack Weiner, de 26 años, quien se postula como concejal en Manhattan, se sorprendió al ver las imágenes en Twitter.

Las imágenes, señaladas a The Post por el propio director de campaña de Weiner, muestran a Weiner amordazado, incapaz de hablar, sometiéndose a varios abusos por parte de una mujer ligeramente vestida con prendas de cuero que le vierte cera y le corta los pezones con pinzas para la ropa.

Fue filmado en el estudio Parthenon en Midtown, que es conocido por sus mazmorras tipo sadomasquismo de alta calidad.

El candidato a Concejal reconoció que era él el del video afirmando que las imágenes se las hizo hace unos 18 meses con una exnovia, pero que ignoraba como habían llegado ahí.

No quería que nadie viera eso, pero aquí estamos. No me avergüenzo del video privado mío que circula en Twitter. Esta fue una actividad recreativa que hice con mi amiga en ese momento por diversión”, cita el candidato.