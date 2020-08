Estudio: "Transportistas de larga distancia" sobrevivientes de COVID-19, se encuentran luchando contra efectos secundarios

ESTADOS UNIDOS.- El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, ha generado más preguntas de las que la ciencia puede responder ¿Por qué algunas personas se enferman y nunca mejoran? En un estudio publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana en agosto, en asociación con Survivor Corps sin fines de lucro COVID-19, los "transportistas de larga distancia" describen casi 100 efectos secundarios, desde fatiga y dolores corporales hasta sudores nocturnos y neuropatía.

El estudio pone en duda la idea de que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que dura solo unas pocas semanas, lo que sugiere en cambio que puede ser una enfermedad vascular capaz de causar estragos en los ojos, la piel, el corazón y el cerebro, mucho después de la llaga. la garganta desaparece. Si bien algunos hospitales, como Mount Sinai en Nueva York, han puesto en marcha centros de recuperación para la atención post-COVID, los Centros para el Control de Enfermedades.

Mientras tanto, son los mismos transportistas los que están ayudando a desmitificar su extraño nuevo mundo.

Karyn Bishof, bombero paramédico en Florida, es uno de ellos, después de tener dolor de garganta, náuseas y fatiga a fines de marzo, dio positivo por COVID-19 y le dijeron que su caso era leve; pero a medida que pasaban las semanas, los síntomas no desaparecían, más de cuatro meses después, la fatiga permanece constante y, junto con ella, una serie de otros efectos secundarios agotadores.

Estoy lidiando con cambios drásticos en la frecuencia cardíaca ... Mis niveles de oxígeno caen a 90, a veces incluso a 80, todavía estoy lidiando con dolores de cabeza, problemas de memoria. Tengo muchos problemas para recordar cosas o, a veces, encontrar mis palabras, le dice Bishof a Yahoo Life. Todavía estoy lidiando con un goteo y congestión nasal de vez en cuando. Y luego solo un montón de otros problemas neurológicos, problemas cardíacos, dolor de pecho, dificultad para respirar. Quiero decir, la lista continúa .

Jessica Hulett, escritora de Nueva York, ha estado luchando contra efectos similares. “La fatiga ha sido realmente persistente ... Todo lo que quiero hacer es irme a dormir a partir de las dos todos los días, y algunos días tengo que hacerlo”, dice Hulett. “También comencé a tener muchas dificultades cognitivas similares. Como si no pudiera recordar cosas, no puedo concentrarme en las cosas.

Tanto Hulett como Bishof han luchado por encontrar respuestas de los médicos sobre lo que está sucediendo. "He estado hablando mucho con mi médico de atención primaria ... ella ha admitido que es como, 'No sabemos, como si no supiéramos cuánto tiempo vas a estar enfermo'". dice Hulett. “No sabemos qué te hará mejor. No sabemos por qué sigues enferma ".

Luis Santos, un nativo de Nueva York que ha estado experimentando una "fatiga aplastante", problemas cognitivos y un aumento inexplicable en su colesterol desde que recibió COVID-19 en marzo, también lo está. “Tengo un equipo de unos siete u ocho médicos ... y da mucho miedo que todos estos médicos digan que no saben. No saben cómo hacerme mejor ”, dice Santos. "Esperan que con el tiempo mejoren".

Natalie Lambert, profesora asociada de investigación de la Facultad de Medicina de IU y autora principal del estudio de los transportistas de larga distancia, dice que esta reacción es común. "Siento que este es un gran problema en el cuidado de la salud en todo el mundo ... Somos una especie de sociedad en la que estás sano hasta que puedes demostrar que estás enfermo", le dice Lambert a Yahoo Life. "Si está experimentando algo que está fuera del estándar de atención médica, puede ser muy difícil obtener respuestas".

Survivor Corps, un movimiento de base que conecta a los sobrevivientes de COVID-19, está tratando de resolver eso: organizando seminarios web, compartiendo investigaciones y creando un grupo de Facebook de casi 100,000 personas. De este grupo, Lambert obtuvo información sobre los efectos secundarios mediante una encuesta abierta que permitió a los transportistas agregar sus síntomas.

Ella dice que no se puede exagerar la importancia de estas personas y sus historias. "Son los expertos mundiales en la enfermedad en este momento", le dice Lambert a Yahoo Life. "Quiero decir, estos pacientes saben más sobre la enfermedad que la comunidad médica.

Espera que su investigación sirva como validación para los transportistas de larga distancia y como prueba de que no están solos. "Si experimenta alguno de estos síntomas, muchas personas los experimentan", dice Lambert. "Y si su médico no los trata, continúe defendiéndose para tratar de obtener atención médica porque algunos de estos pueden tener consecuencias muy graves para la salud".

Cuando se trata de los transportistas de larga distancia, instan a los demás a no pasar por alto la gravedad de este virus. “En este momento, la ciencia para los transportistas de larga distancia muestra que [COVID-19] no se preocupa por su edad. No le importa su nivel de condición física ”, dice Bishof. “No importa si eres bombero-paramédico o si trabajas en tu computadora desde casa ... Haz todo lo que puedas para protegerte y proteger a los demás. Esto no es solo un resfriado o una gripe ".

Con infromación de Yahoo