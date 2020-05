Estudio: Coronavirus afecta mucho más a afroamericanos e hispanos en EU

DETROIT (AP) — El coronavirus no sólo ha afectado mucho más a hispanos y afroamericanos en Estados Unidos en cuanto a la cantidad de enfermos, sino también en cuanto a las repercusiones económicas, reveló un sondeo de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

El estudio halló que 61% de los hispanos estadounidenses han sufrido repercusiones económicas a raíz del brote, como pérdida de empleos, ausencias no pagadas, recortes salariales u horarios reducidos. Esa cifra se compara con un 46% de los estadounidenses en general. Un 37% de los hispanos y un 27% de los negros no han podido pagar por lo menos una de sus facturas como resultado de la crisis. Entre los blancos el porcentaje es de 17%.



“Si nuestras políticas no resuelven adecuadamente estas carencias y disparidades raciales en cuanto a ingresos, prosperidad, empleo y salarios, veremos las mismas tendencias que hemos visto ocurrido históricamente”, observó Valerie Wilson, directora del programa de estudios sobre economía y etnicidad en el Economic Policy Institute.

“A esas familias le tardará mucho más recuperarse, si es que logran recuperarse del todo”, añadió.

El sondeo, realizado a mediados de abril, halló que el 21% de los hispanos no han podido pagar su hipoteca o renta y un 23% no ha podido pagar una tarjeta de crédito. Ello en comparación con 8% en ambos renglones entre la población estadounidense en general. Entre los negros, el porcentaje que no ha podido pagar uno de esos tipos de facturas es de 15%.

Si bien la pérdida de ingresos ha afectado a todas las capas de la sociedad, los despidos se han concentrado particularmente entre los niveles de menores ingresos y menor educación. Un 28% de estadounidenses sin título universitario dice que un residente de su vivienda ha perdido empleo, comparado con 19% entre la población con educación superior.

Aparte de sufrir un impacto económico más fuerte, los miembros de minorías étnicas son más proclives a conocer alguien que ha contraído el coronavirus. Entre la población general, ese porcentaje es de 12% mientras que entre los negros es de 21%.

Un análisis aparte de la AP, derivado de datos de entidades locales y estatales, halló que casi un tercio de los fallecidos de COVID-19 eran afroamericanos, pese a que comprendían un 14% de la población estudiada.

La mayoría de los estadounidenses apoyan las restricciones impuestas para contener la propagación del virus y están tomando personalmente medidas de precaución, indica el sondeo.

El 95% dice estar lavándose las manos con mayor frecuencia y evitando las multitudes. Entre los afroamericanos es mayor el porcentaje de los que dicen estar portando mascarillas protectoras: un 83% comparado con los 64% para los blancos y 67% para los hispanos.