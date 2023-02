Estudiante de 13 años muere días después de ahogarse con una albóndiga durante el almuerzo en su colegio en Virginia

VIRGINIA.- Una familia de Virginia que llora la pérdida de su hijo busca respuestas después de que el adolescente de 13 años falleciera tras sufrir una urgencia médica la semana pasada en su colegio de la ciudad de Chesterfield.

Según contó la madre de la víctima, Karina Nolasco, al medio Fox, Josue Chavez Nolasco fue llevado a urgencias el 15 de febrero después de atragantarse con una albóndiga durante el almuerzo en la escuela.

Karina detalló que estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de la Providence Middle School para informarle del incidente. Ella y el padre de Josué, Lee, arribaron al hospital para estar con su hijo, reportó WWBT-TV.

Lamentablemente, el alumno de séptimo grado murió tres días después, el 18 de febrero, informó el Richmond Times-Dispatch.

Mi hijo era un buen chico, no hacía daño a nadie, era educado y cariñoso", dijo Karina al medio Fox.

WWBT detalló que un empleado de la escuela prestó asistencia médica al niño de 13 años antes de que llegaran los equipos de emergencia, quienes habrían acudido a las 11:20 horas y llevaron al estudiante al hospital, a donde llegó a las 11:35 horas. El medio señaló que los padres de Josué están trabajando para obtener más información sobre lo que le ocurrió a su hijo.

Por su parte, el director M.J. Rodney emitió un comunicado por correo electrónico a las familias de la Providence Middle School para informar del fallecimiento de Josué.

Buenas noches familias de Providence Middle School, me disculpo por interrumpir su noche, pero tengo algunas noticias importantes que compartir y una petición importante que hacerles esta noche. Me entristece comunicarles que un estudiante de 7mo grado, Josué Chávez Nolasco, ha fallecido. Sus padres nos lo comunicaron hoy y me pidieron que lo compartiera con ustedes", dice parte del comunicado, citado por Richmond Times-Dispatch.