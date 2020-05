Estiman que COVID-19 mata a 1 de cada 100 que infecta; sería 10 veces más mortal que la gripe

CALIFORNIA.-El COVID-19 podría matar al 1,04 por ciento de todas las personas que contraen la enfermedad, según científicos, cita el Daily Mail.

Esta tasa de mortalidad, estimada por investigadores de la Universidad de Stanford en California, haría que el coronavirus sea 10 veces más mortal que la gripe.

Los científicos no han podido determinar qué tan mortal es realmente el virus porque para hacerlo es necesario conocer la verdadera cantidad de personas que lo han tenido.

Pero muchos pacientes con COVID-19 en todo el mundo no están siendo diagnosticados porque sus síntomas son tan leves que no se dan cuenta de que están enfermos o no cumplen con los criterios para las pruebas gubernamentales.

La estimación del equipo de Stanford se encuentra en la parte superior del rango de varios cálculos que han surgido en documentos científicos recientes, que van desde 0.1, lo mismo que la gripe, hasta ahora 1.04 por ciento.

De ser cierto, la cifra significaría que la enfermedad mata a una de cada 100 personas que la padezca.

Los investigadores estimaron la tasa de mortalidad del virus utilizando un algoritmo complejo basado en el número de personas que dieron positivo en 139 países de todo el mundo.

Combinaron esto con la precisión de las pruebas para crear lo que describieron como "un nuevo enfoque estadístico basado en el esfuerzo de muestreo".

Se analizó cómo cada país decidía a quién evaluar, cuántas de sus pruebas fueron positivas y tomó en cuenta el número de falsos negativos.

Ejecutando los números a través de su fórmula, los investigadores, Richard Grewelle y Giulio De Leo, calificaron la tasa de mortalidad por infección global estimada del virus en 1.04 por ciento.