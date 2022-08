"Están dejando maestros traumatizados": 1 de cada 10 maestros dice que han sido atacados por estudiantes

WASHINGTON.-Diez porciento. Esa es la porción de maestros K-12 en los Estados Unidos que dicen haber sido atacados físicamente por un estudiante, según una nueva encuesta.

Varios medios de comunicación informaron lo que se describió como una "ola de mal comportamiento de los estudiantes" desde que los estudiantes regresaron del aprendizaje remoto a la instrucción en persona.

El supuesto aumento de la mala conducta de los estudiantes es parte de una tendencia al alza en las agresiones de los estudiantes a los maestros. El porcentaje de maestros que han sido atacados por estudiantes aumentó del 6% al 10% durante la última década, según muestran datos federales.

A medida que los distritos escolares de todo el país informan sobre una escasez crítica de personal docente, a algunas personas les preocupa que los ataques a los maestros puedan alejar a los candidatos calificados de la profesión. Tales preocupaciones están bien fundadas.

"En mis entrevistas de investigación con profesores de secundaria que fueron atacados por estudiantes, aprendí de los profesores de primera mano que estos ataques tienen un efecto negativo en su moral y hacen que quieran dejar sus trabajos", dice Charles Bell, profesor Asistente de Ciencias de la Justicia Penal en la Universidad Estatal de Illinois.

"Como señalo en mi libro Suspended: Punishment, Violence, and the Failure of School Safety, los ataques están dejando a los maestros traumatizados. En algunos casos, los educadores me dijeron que comenzaron a llevar armas ilegalmente a la escuela después de ser atacados", subraya Bell.

"Los maestros también me dijeron que sienten que los directores no los respaldan. De hecho, varios maestros que han sido atacados por estudiantes expresaron temor a represalias por parte de los administradores", 2agregó.

¿Por qué un director no apoyaría a un maestro por denunciar haber sido atacado? Los maestros me informaron que a los directores les preocupaba que sus escuelas tuvieran una mala reputación, lo que podría dificultar la contratación de nuevos maestros y estudiantes. Al menos una escuela en mi estudio no pudo reclutar maestros suplentes porque la escuela tenía reputación de violencia entre los estudiantes y el personal".

Cuando los maestros informaban a los directores que habían sido víctimas de los estudiantes, los directores minimizaban sus preocupaciones, según los maestros. Los directores también cambiarían el enfoque hacia lo que el maestro hizo o dejó de hacer antes del ataque.

Piden leyes más duras

Durante la última década, los maestros han instado a los legisladores a crear una legislación que aborde el comportamiento violento de los estudiantes. Los maestros han hablado públicamente sobre cómo el hecho de ser atacados por los estudiantes obstaculizó su capacidad para enseñar de manera efectiva.

Los legisladores han tratado de proponer leyes más estrictas para disuadir la violencia contra los maestros. Sin embargo, muchos proyectos de ley fallan debido a preocupaciones de que los proyectos de ley erosionarían el derecho de los estudiantes al debido proceso.

"A su vez, como descubrí en mi libro, muchos maestros se sienten impotentes porque a los estudiantes violentos se les permite permanecer en sus clases", indica.

Por ejemplo, en Connecticut, la Ley Pública 18-89 habría permitido a los maestros sacar a los estudiantes de su salón de clases si esos estudiantes participan en actos violentos. También habría permitido a los maestros establecer los estándares para el regreso del estudiante al salón de clases.

Aunque esta propuesta recibió un apoyo sustancial en la Cámara y el Senado de Connecticut, el entonces gobernador Dannel Malloy vetó el proyecto de ley, argumentando que iba en contra de sus esfuerzos por reducir la exclusión del salón de clases y cortar el conducto de la escuela a la prisión.

La Ley de Protección de Maestros en Minnesota habría obligado a las escuelas públicas a expulsar a los estudiantes que agredieron a los maestros. Pero la legislación no ganó mucho impulso debido a la feroz oposición de Education Minnesota, una organización sin fines de lucro que representa a los educadores. Esta organización en particular quería priorizar las iniciativas de justicia restaurativa que buscan mantener a los estudiantes en la escuela para hacer las paces en lugar de que los estudiantes sean suspendidos o expulsados.

Por lo tanto, el desafío para los encargados de la formulación de políticas y los administradores es encontrar una manera de proteger a los docentes sin poner en peligro el derecho de los estudiantes al debido proceso. El bienestar y la estabilidad de la fuerza docente de los Estados Unidos depende de encontrar el equilibrio adecuado.

