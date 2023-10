Estados Unidos sugiere mantener abierto el paso Rafah para facilitar ayuda humanitaria

El comunicado del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, instantáneo a mantener abierto el paso fronterizo de Rafah es parte de los esfuerzos continuos de la comunidad internacional para proporcionar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Rafah es un punto crucial de entrada y salida para bienes y asistencia humanitaria en la región.

En este contexto, Estados Unidos enfatiza la importancia de que todas las partes involucradas permitan el flujo constante de ayuda humanitaria a la población de Gaza, que a menudo enfrenta dificultades significativas debido a la situación política y humanitaria en la región.

También te puede interesar: Perú se solidariza con palestina, claman un "alto a la guerra"

Además, al mencionar que Hamás no debe "interferir con la entrega de asistencia", Estados Unidos está destacando la importancia de que los actores políticos y militantes en Gaza no obstaculicen los esfuerzos humanitarios ni utilicen la asistencia para multas políticas o militares. El objetivo es garantizar que la ayuda llegue a las personas que más la necesitan y no sea desviada para otros fines.

La situación en Gaza ha sido objeto de preocupación y debate en la comunidad internacional debido a los desafíos humanitarios y políticos que enfrenta la población en la región, y los llamados a mantener abiertos los pasos fronterizos, como Rafah, son parte de los esfuerzos para abordar. esta situación.

Los civiles palestinos no son responsables por el horrible terrorismo de Hamás y no se les debe hacer sufrir por estos actos", subrayó el diplomático.

Blinken aseguró que la entrega de ayuda humanitaria a la zona se logró gracias al trabajo "diplomático" de EE.UU. en la región y a un "entendimiento" entre el presidente estadounidense, Joe Biden; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi.

Las autoridades que gestionan el paso fronterizo de Rafah cerraron de nuevo este sábado el cruce por ambos lados después de que entraran un total de 20 camiones con la ayuda.

Ayuda humanitaria urgente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó en un comunicado que la ayuda que llegó este sábado a Gaza incluye medicinas de traumatología y suministros para 1,000 doscientos personas, así como bolsas portátiles para estabilizar in situ hasta a 235 heridos.

También hay fármacos para tratar enfermedades crónicas y tratamientos para 1,000 quinientas personas, además de medicinas básicas esenciales y suministros para 300 mil personas durante tres meses.

Hace una semana Israel ordenó evacuar la parte norte de Gaza, habitada por más de un millón de personas, dentro de su campaña de bombardeos en represalia por el ataque terrorista del brazo armado del grupo islamista palestino Hamás del pasado 7 de octubre contra territorio israelí que causó 1,000 cuatrocientos muertos.

Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado hasta el momento por lo menos 4.469 fallecidos, de los que más del 70 % son menores de edad, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad palestino.