España comienza a recuperarse: Bajan nuevos casos

MADRID, España.- España registró este jueves un nuevo máximo de muertes por coronavirus, 864, hasta alcanzar un total de nueve mil 53 fallecimientos, y 102 mil 136 contagiados, aunque las autoridades sanitarias aseguran que estas cifras apuntan a una tendencia a la estabilización de la pandemia.

Los nuevos casos aumentaron en siete mil 719, un 8.2 por ciento diario, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, lo que supone el porcentaje más bajo de los últimos días. El miércoles, los nuevos casos fueron nueve mil 222.

Este aumento muestra que "seguimos en una fase de estabilización de la pandemia", señaló en rueda de prensa María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien destacó además que descienden los contagiados que son hospitalizados, lo que refuerza esa teoría de la estabilización.

Además, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son cinco mil 872, un 4.7 por ciento más que el martes, y mientras en algunas regiones estos servicios siguen cerca del colapso -como en Cataluña- en otras el nivel de saturación mejoró ligeramente.

También en el lado positivo, un total de 22 mil 647 pacientes se curaron de la enfermedad, más de una quinta parte del total de casos contabilizados.

Como en días anteriores, Madrid continúa a la cabeza de las regiones afectadas por el virus, con tres mil 865 fallecidos y 29 mil 840 casos registrados, un 8.4 por ciento más, frente al 14,19 % de incremento difundido el martes, y le sigue Cataluña, con mil 849 muertes y 19 mil 991 casos (un 6.4 por ciento más).

MEJORA LA PRESIÓN SOBRE LAS UCIS

Las cifras de este miércoles dejaron otro dato positivo, ya que el número de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Madrid se mantuvo estable por primera vez en mil 514, según el Ministerio de Sanidad.

"Los datos no son iguales en todas las comunidades autónomas. No todas están en el mismo punto de la pandemia. Pero en algunas, como Madrid, estamos viendo una menor presión sobre las ucis. Es muy buena noticia. Necesitamos bajar la presión hospitalaria en general y de las ucis en particular", dijo la portavoz de Sanidad.