“Escucho sus voces, están golpeando la puerta”: los desesperados testimonios de israelíes escondidos en sus casas en medio del ataque de Hamás

Reuters Israelíes permanecen en sus casas por temor a la presencia de militantes de Hamas en las calles de su país.

Momentos de pánico viven los israelíes que denuncian estar atrapados en sus casas, luego que militantes palestinos ingresaron a ciudades del país en un ataque sorpresa.

Muchos llaman a los medios de comunicación diciendo que oyen disparos y que permanecen escondidos, mientras otros buscan desesperadamente a sus seres queridos.

"Los terroristas están intentando entrar en mi casa", dijo Ayelet Hachim al Canal 12, desde su casa en la ciudad de Kibbutz Be'eri, cerca de la Franja de Gaza.

"Escucho sus voces, están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños".

El gobierno le dijo a los civiles cerca de la frontera que permanezcan en refugios, pero en la comunidad Be'eri, los residentes dijeron que militantes palestinos estaban tratando de entrar en sus casas y refugios.

Un vecino le dijo al Canal 12 que "hay tiroteos desde el otro lado del pueblo, yo estoy en casa y los escucho afuera de mi casa. Estamos sentados tranquilos, todo el pueblo está en silencio así que no vienen por nosotros”.

Y una residente de 23 años, Ella, dijo que había oído que "los terroristas están en el refugio". "Todavía oigo ráfagas de disparos", agregó.

Israel “está en guerra”

Getty Images Heridos israelíes llegan a servicios de emergencia.

Estos testimonios han salido a la luz pública durante un ataque sin precedentes del grupo armado Hamás que comenzó el sábado en la mañana hora local.

Los combatientes dispararon miles de cohetes desde la Franja de Gaza, algunos de los cuales llegaron a ciudades tan lejanas como Tel Aviv y Jerusalén.

En respuesta, Israel ha lanzado oleadas de ataques aéreos hacia la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel está "en guerra" y prometió que el grupo Hamás, "pagará un precio que nunca ha conocido".

Cientos de personas han muerto en Israel, según los servicios de emergencia del país, y se cree que decenas de residentes fueron capturados como rehenes.

Por su parte, los ataques de Israel contra Gaza han dejado cientos de muertos y cerca de 1.000 heridos, según autoridades palestinas.

“He estado en el refugio con mi bebé de una semana”

Getty Images Israelíes abandonan sus hogares por temor a los ataques.

"He estado en el refugio con mi bebé de una semana durante más de dos horas, mientras mi casa está en llamas", dijo al Canal 13 una habitante de la comunidad Nirim, cerca de la Franja de Gaza.

Otros residentes han estado haciendo súplicas en redes sociales.

"Urgente, urgente, por favor ayuden a que esto llegue a los medios", escribió Ella Mor en Facebook.

"Necesitamos salvar a mis sobrinos que están escondidos. Llamaron para decir que le dispararon a su madre y a su padre y que están muertos en Kfar Aza. No pueden encontrar a la bebé”. "La policía no responde”.

Una mujer llamada Adele publicó en Facebook: "Nos han dicho que cerremos las puertas y que no salgamos del refugio. Ni siquiera encendemos el aire acondicionado por temor a que indique la presencia de personas en la casa”.

"Se me revuelve el estómago. Escucho muchos disparos, a pesar de las gruesas paredes del refugio. Necesito ir al baño, pero no me atrevo. Literalmente, nunca he estado tan asustada".

En la comunidad Nir Oz, en el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza, un residente llamado Yoni escribió en Facebook: "Secuestraron a mi suegra; necesito urgentemente ponerme en contacto con el ejército y los medios de comunicación".

Ofir, una habitante de Sufa, dijo: "Estamos encerrados en nuestro refugio, el ejército no está aquí. Mi marido está con el equipo de preparación luchando afuera. Nos están disparando en nuestras casas, tratando de entrar en nuestras casas”.

"El grupo de WhatsApp del Kibbutz se está volviendo loco con los mensajes que escribe la gente diciendo que están disparando contra sus casas. Estamos cerca de la valla, no sé dónde está el ejército, no hay nadie aquí".

El autor y periodista inglés Gideon Levy, que se encuentra en Tel Aviv, le dijo a la BBC: "Las calles están totalmente vacías. Restaurantes, cafés, todo está cerrado y hay una gran sensación de sorpresa, de shock y de miedo por lo que puede suceder”.

"Cuando cayeron los primeros cohetes, todavía estaba corriendo en el parque, el ruido era terrible".

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.